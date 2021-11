Izrael: zlikwidowano największą w historii kraju grupę handlarzy bronią

Izraelska policja zatrzymała najpotężniejszych w historii kraju handlarzy bronią. Aresztowania członków organizacji aktywnej w środowisku arabskim nastąpiły po rocznej tajnej akcji we współpracy ze służbami specjalnymi – podał we wtorek The Jerusalem Post.

Funkcjonariusze policji zatrzymali 65 osób z 25 miejscowości w Izraelu, w tym ojca z trzema synami. Skonfiskowali 400 karabinów, 13 pistoletów, dwa karabiny maszynowe i dwa materiały wybuchowe połączone z telefonem komórkowym. W nalocie na kryjówkę handlarzy brali udział policjanci, funkcjonariusze straży granicznej i służb specjalnych.

Sukces akcji umożliwiło wykorzystanie tajnego agenta, byłego kryminalisty, zwerbowanego do służby w sierpniu 2020 roku, który od listopada ubiegłego roku dokonywał w ramach operacji nielegalnych zakupów broni, w tym 25 karabinów typu AR15, jednego karabinu maszynowego MAG, siedmiu karabinów typu Kałasznikow i 13 różnych pistoletów.

Celem operacji było nie tylko wyeliminowanie miejscowej organizacji zajmującej się handlem bronią, ale przede wszystkim „zlikwidowanie szklaków przemytniczych sprzętu wojskowego i dostaw broni używanej w izraelskim sektorze arabskim” – wyjaśniły służby Izraela.

Walczymy w wojnie, aby chronić codzienne życie wszystkich obywateli naszego kraju” – powiedział w oświadczeniu nadinspektor policji Szimon Lavi.

I dodał, że wiele organizacji przestępczych ze środowiska arabskiego próbuje odegrać znaczącą rolę w działalności gospodarczej Izraela, co może skutkować gromadzeniem przez nie ogromnych sum pieniędzy potencjalnie wydawanych na broń.

(PAP)/gr