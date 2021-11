Za Instagram trzeba będzie płacić

Instagram planuje wprowadzić opcję przekazywania ulubionym twórcom pieniędzy w zamian za dodatkowe treści. Znane są już ceny – informuje portal money.pl powołując się na spidersweb.pl.

Jak podaje serwis spidersweb.pl, informacja o tym, że w ramach Instagrama będzie można coś zasubskrybować, pojawiła się w opisie aplikacji w App Storze. „W sekcji o nazwie Zakupy w aplikacji pojawiła się cała lista różnych kwot. Za coś o nazwie Instagram Badge będzie można zapłacić od 4,99 zł do 23,99 zł, podczas gdy Instagram Subscriptions na jeden miesiąc to 4,99 zł” – informuje spidersweb.pl. Podobne rozwiązanie już dawno wdrożył YouTube. Na Twitterze w wersji na iOS-a rozpoczęły się testy funkcji Super Follows – informuje spidersweb.pl.

Spidersweb.pl/money.pl