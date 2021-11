PGE, Enea i Tauron chcą aplikować o nowe pozwolenia na farmy offshore

Polska Grupa Energetyczna, Enea i Tauron Polska Energia podpisały warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółkach projektowych, które będą wnioskować o nowe pozwolenia na budowę sztucznych wysp pod farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Spółki mają aplikować o łącznie cztery lokalizacje

Enea, Tauron i PGE zawierają dziś warunkową umowę w spółkach projektowych, które będą realizować inwestycje na Morzu Bałtyckim. Jest to umowa warunkowa, wystąpiliśmy już o zgodę UOKiK - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas uroczystości.

W ramach transakcji PGE sprzedaje udziały, które przejmą Enea i Tauron.

Jest to znaczący krok w naszym dążeniu do budowy nowego zielonego systemu elektroenergetycznego, ważny krok w stronę neutralności klimatycznej - skomentował prezes Taurona Paweł Szczeszek.

Przechodzimy transformację. Miks energetyczny ma wyglądać całkiem inaczej, węgiel będzie odstawiony. Daje nam to szanse, by to polskie firmy budowały morskie farmy wiatrowe - dodał p.o. prezesa Taurona Artur Michałowski.