Premier: chcemy z opozycją przedyskutować model dla osób niezaszczepionych

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek wskazywał, że 4. fala pandemii będzie miała wydłużony charakter, ale z mniejszą liczbą zgonów

Zwracał uwagę, że w województwach podlaskim i lubelskim jest coraz mniej zakażeń. „Jest nadzieja, że za dwa tygodnie również w innych województwach fala zacznie opadać” - dodał.

Morawiecki podkreślił, że wydolność systemu zdrowia ma swoje granice, zaś osoby niezaszczepione chorują znacznie ciężej i znacznie częściej umierają na Covid-19.

Szczepienia są dobrodziejstwem nauki, zmieniły historię ludzkości (…). Jeżeli chcemy zadbać - a powinniśmy - o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, to miejmy na uwadze to, że może nas spotkać tragedia, jeżeli będziemy niezaszczepieni - powiedział Morawiecki.

Co do wypracowania wspólnego modelu dla osób niezaszczepionych to chcemy z partiami opozycyjnymi ten problem wkrótce przedyskutować tak, żeby mieć jasność, czy projekt, który zaproponowaliśmy będzie miał większość, aby go wprowadzić. W tym projekcie m.in. jest to, aby można było weryfikować to, czy pracownik jest zaszczepiony - podkreślił premier.