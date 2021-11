Do roku 2025 będzie dwa razy więcej energii odnawialnej

Polska może dysponować 30-35 tys. MW mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii w roku 2025, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Mamy szansę na to, by w roku 2025 dysponować 35 tys. MW z odnawialnych źródeł energii. To będzie za 4 lata. Obecnie […] mamy 15,2 tys. MW. Tak więc podwoimy to jeszcze z kawałkiem. Na pewno będzie 30 tys. we wszystkich technologiach OZE, bo to wynika z zakontraktowanych projektów” – powiedział Zyska podczas senackiej debaty nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.