Sasin: Tarcza antyinflacyjna to powszechna obniżka podatków

[Tarcza antyinflacyjna] ochroni wszystkich. (…) To powszechna obniżka podatków, a dodatkowo ci ubożsi dostaną jeszcze wsparcie w postaci rekompensaty tej części, której obniżyć nie możemy. (…) Chodzi o VAT na żywność - powiedział w programie „Gość Wiadomości” (TVP Info) wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin - informuje portal wPolityce

Jeśli chodzi o benzynę, to rzeczywiście jeszcze w grudniu, jeszcze przed świętami, ta obniżka wejdzie w życie. Te pozostałe regulacje będą wchodziły od 1 stycznia — poinformował Sasin.

Wicepremier zaznaczył, że skutki zmian odczujemy jeszcze w tym roku.

Wzrost cen benzyny to coś, co już odczuwamy. To jest związane ze wzrostem paliw płynnych na rynkach światowych — podkreślił.

Chodzi nam o to, żeby to paliwo rzeczywiście nieco zmalało, stąd decyzja, żeby akcyzę obniżyć do poziomu, na jaki pozwalają nam regulacje unijne, więcej nie możemy. To najniższy możliwy poziom. To również rezygnacja z pobierania podatku handlowego z handlu paliwami — tłumaczył minister aktywów państwowych.

Jacek Sasin podkreślił, że przyjęte przez rząd rozwiązania mają na celu zatrzymanie i złagodzenie skutków inflacji.

Spadek inflacji na początku przyszłego roku będzie bardzo wyraźny. Będzie wynosił ok. 1 proc. W skali całego roku to będzie mniej. (…) Szczyt inflacji będzie niższy niż gdybyśmy nie wprowadzili tych rozwiązań — mówił. Ta inflacja ma źródło w obszarach, które nie zależą od nas. (…) Jest spowodowana kryzysem, który wywołał Covid-19 — przypomniał.

Czytaj też: Analitycy oceniają rządową tarczę. „Przydusi inflację na początku roku”

wPolityce/mt