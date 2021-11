Ruszył portal z e-licytacjami komorniczymi nieruchomości

Można już licytować nieruchomości na portalu e-licytacje komornicze - poinformował w piątek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jego zdaniem, serwis zwiększy skuteczność i transparentność aukcji oraz ograniczy możliwość zmowy cenowej

O inauguracji portalu e-licytacje Kaleta poinformował na konferencji prasowej w piątek. Wiceszef MS przekazał, że do 6 listopada można licytować elektronicznie nieruchomości na portalu e-licytacje. Aktualnie w serwisie tym dostępnych jest 46 nieruchomości przeznaczonych do licytacji i ponad 230 ruchomości.

Portal znajduje się pod domeną e-licytacje.komornik.pl. Został wykonany przez Krajową Radę Komorniczą i jest w pełni funkcjonalny. Można wprowadzać do tego portalu oferty i następnie licytować - mówił Kaleta.

Dodał, że na portalu, na wzór popularnych serwisów aukcyjnych, można oglądać i zdobywać informacje o tym co komornik ma do zaoferowania i brać udział w aukcjach.

Jest to bardzo ważna usługa, która przeniesie system egzekucji do kolejnego etapu bardzo potężnego rozwoju. Egzekucja w Polsce będzie ultranowoczesna. Jedna z najbardziej nowoczesnych na świecie - wskazał Kaleta.

Jego zdaniem uruchomienie tej platformy wpłynie też na transparentność licytacji komorniczych i ograniczy możliwość zmowy między licytantami.

To w oczywisty sposób zwiększy zainteresowanie tymi licytacjami. Znajomość okoliczności związanych z konkretną nieruchomością i informacje o nich zwiększają wiedzę potencjalnych nabywców. Z systemu będzie można też korzystać z dowolnego miejsca całej Polski - wskazał.

Według wiceministra większe zainteresowanie e-licytacjami zwiększy też kwoty oferowane podczas tych licytacji, co - jak dodał - jest korzystne zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. Kaleta wyraził też przekonanie, że e-licytacje zwiększą skuteczność egzekucji i zaufanie do komorników. „Odbudowanie zaufania do komorników w Polsce jest jednym z najważniejszych zadań, które realizujemy od wielu lat” - dodał polityk.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że e-licytacje są elementem reformy systemu egzekucji komorniczych.

Wyniki tej reformy napawają wielkim optymizmem. Wszelkie dane statystyczne dotyczące funkcjonowania systemu egzekucji komorniczej w Polsce są rekordowe. W 2013 r. komornicy mieli skuteczność na poziomie 10,5 proc. Dzisiaj jest to już 18,6 proc. - powiedział wiceszef MS.

Regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej zaczęły obowiązywać 19 września. Nowe przepisy przewidują, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywa się na wniosek wierzyciela i jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Czas trwania przetargu, to tydzień. Przetarg wygrywa licytant którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

PAP/KG