Rekordowe dodatki dla emerytów! O ile wzrosną świadczenia?

Z powodu bardzo wysokiej inflacji oraz szybkiego wzrostu wynagrodzeń przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur też będzie rekordowo wysoki - pisze czwartkowy „Super Express”.

Według wstępnych szacunków „SE” w marcu ZUS podwyższy świadczenia o 9,6 proc. „O tyle samo zwiększone zostaną dodatki do emerytury. Jeśli te prognozy się potwierdzą, to popularny dodatek pielęgnacyjny - przysługujący przewlekle chorym, a także wszystkim powyżej 75. roku życia - zostanie podwyższony z 239,66 zł do 262,66 zł” - podaje dziennik.

Z szacunków „SE” wynika również, że dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego i osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji wzrośnie w przyszłym roku z 359,49 zł do 394 zł. Z kolei dodatek kompensacyjny miałby wzrosnąć z 35,95 zł do 39,40 zł, a kombatancki z 239,66 zł do 262,66 zł. Dziennik przewiduje, że wzrośnie też dodatek do renty inwalidy wojennego z 917,58 zł do 1005,66 zł.

PAP/kp