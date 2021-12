Buda: Każde euro wynegocjowane przez premiera musi trafić do Polski. I trafi

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda przyjechał do Wołomina na zaproszenie komitetu PiS Wołomin. W trakcie spotkania nie zabrakło tematów związanych między innymi z Krajowym Planem Odbudowy i Polskiego Ładu

Nie może być tak, że z jednej strony nie korzystamy, albo korzystamy w mniejszym stopniu z tych środków, a z drugiej strony ponosimy koszty finansowania tego instrumentu. Więc brak wypłaty jest nieprawdopodobny. Choć wiedzą państwo, że czasem rzeczy nieprawdopodobne się zdarzają… - mówił Buda. Pewnie państwo słyszą o perypetiach związanych ze środkami europejskimi, komisją europejską, relacjami w Unii Europejskiej. Każdy może sobie wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. Myślę, że całość relacji jakie ma Polska powoduje, że mamy dużo różnych tematów, które z UE musimy sobie wyjaśniać, wytłumaczyć, nieraz w czasie szorstkich spotkań. Jednak koniec końców nie da się funkcjonować w UE przy poważnym sporze i blokowaniu jednego czy drugiego kraju. Musimy więc doprowadzić do sytuacji, w której wcześniej czy później będziemy z tych pieniędzy korzystali. Cała perspektywa finansowa jest tak skonstruowana, że nie da się wykluczyć jakiegoś kraju z partycypacji w tych środkach. Jedyną szansą, co dziś się dzieje, jest przeciąganie tej sprawy i my to widzimy. Natomiast każde euro wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego musi wcześniej czy później trafić do Polski. I trafi, więc my się do tego przygotowujemy - dodał.

Buda mówił również o środkach na inwestycje samorządów i pozyskiwaniu ich.

Dziś sztuką zarządzania jest to, by pozyskiwać środki, które są dostępne w ramach konkursów zewnętrznych. Z tych strumieni trzeba korzystać i jest ich coraz więcej. Choć wielką sztuką jest dziś orientować się jak pozyskiwać te środki. Kiedyś było tak, że samorządy koncentrowały się na tym by startować w konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, i to było jedyne źródło. Rządowych projektów nie było zbyt wiele. Dziś mamy kilka instrumentów: środki rządowe z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych czy Funduszu Polski Ład, który w pierwszym rozdaniu przekazał gminom 23 mld zł, a w puli jest aż 120 mld zł do rozdysponowania w ciągu 20 najbliższych miesięcy. Myślę, że wszyscy którzy się interesują funduszami wiedzą, że wielką mądrością jest tak podzielić te inwestycje, żeby zdołać je wykonać, aby nadążać za tymi możliwościami. Dodatkowo dochodzi jeszcze KPO (Krajowy Plan Odbudowy). Tam środki będą dużo atrakcyjniejsze, będą na poziome 90 proc. - stwierdził.

Odnosząc się do terenu powiatu wołomińskiego, na którym gościł, Waldemar Buda przypomniał, że z punktu widzenia pozyskania środków europejskich był on cyt. „naprawdę w dramatycznej sytuacji”. Został bowiem połączony z zamożnymi powiatami (w tym Warszawą), z pulą do podziału w wysokości 150 mln euro.

Ja w wyniku negocjacji z marszałkiem Struzikiem zaproponowałem do tej puli 150 mln euro dołożyć dodatkowe 200 mln euro, pod warunkiem że marszałek dołoży prawie drugie tyle. W efekcie dołożył 160 mln, więc będzie 500 mln euro na te 9 powiatów - zakomunikował wiceminister, tłumacząc: - Uratowaliśmy trochę tę sytuację, w której powiat wołomiński w zasadzie nie skorzystał ze środków europejskich. Jeszcze zależy mi teraz aby w kontrakcie programowym wprowadzić odpowiedni zapis, by nie było sytuacji, że te 500 mln euro weźmie w całości Warszawa. Aby 1/3, a nawet połowa środków była przeznaczona na pozostałe powiaty, poza Warszawą.

To nie wszystkie ułatwienia o jakich powiadomił swoich słuchaczy tego wieczoru. Jak mówił, pojawiła się propozycja premiera, by od 2023 roku trochę inaczej ułożyć finansowanie samorządów.

Po pierwsze w przepisach pojawi się gwarancja dla samorządów, że środków z PiTu i CiTu w kolejnym roku nie może być mniej niż w poprzednim. Oznacza to, że te turbulencje, które będą miały miejsce w najbliższych czasach (zawsze w historii zdarzają się jakieś nadzwyczajne okoliczności), nie przeszkodzą w normalnym funkcjonowaniu samorządów. Państwo polskie zagwarantuje, że wpływ z podatku w kolejnym roku będzie niemniejszy niż w poprzednim. Chcielibyśmy promować także sprawność inwestycyjną samorządów. Rozpoczniemy premiowanie tych samorządów, które bardzo dużo środków wydają na inwestycje. Dodatkowa pula i kwota dla aktywnych będzie ustalana każdego roku: od kilku do kilkunastu miliardów w skali roku, w ramach subwencji. To mam nadzieję, będzie zachęcało gminy do inwestycji - zapowiedział minister Buda

Spotkanie odbyło się dnia 24 listopada 2021r. Organizatorem spotkania był komitet PiS Wołomin, pod przewodnictwem Ryszarda Madziara. Organizują cykl spotkań, dla mieszkańców miejscowości podwarszawskich. Ostatnie spotkanie było o Polskim Ładzie. Wiceminister przybliżał informacje o Polskim Ładzie miejscowym przedsiębiorcom, burmistrzom, radnym, działaczom, młodzieży oraz innym zaproszonym osobom.

Wieści Podwarszawskie/KG