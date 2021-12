Niemcy: Liczba wniosków o azyl najwyższa od ponad 4 lat

Rząd federalny sprowadził dziewczęta i chłopców z obozu (dla uchodźców) na wyspie Lesbos do Niemiec. W RFN jednak często nie mają prawa do życia z rodzicami - "i to jest skandaliczne" - pisze Katrin Elger w tekście opublikowanym na portalu tygodnika Spiegel.