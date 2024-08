Obecne szefostwo MON nie chciało Husarza?

Rząd słusznie cieszy się z pierwszego, polskiego samolotu F-35, jednak - jak przypomniał doradca prezydenta RP, nie od razu dzisiejsi rządzący byli zwolennikami tego zakupu!

Przypomnijmy: w zakładach koncernu Lockheed Martin w Ft. Worth w Teksasie doszło we wtorek do zaprezentowania pierwszego myśliwca wielozadaniowego piątej generacji F-35A Husarz dla polskich sił powietrznych.

„Dzisiaj jest szczególny dzień (…) To kolejny kamień milowy w transformacji polskiego wojska. To transformacja w doskonale wyposażone, doskonale wyszkolone i doskonale dowodzone wojsko” - powiedział wiceszef MON Paweł Bejda.

Przekazany Polsce myśliwiec wraz z kolejną maszyną w grudniu ma trafić do bazy lotniczej Ebbing w Arkansas, gdzie rozpoczną się szkolenia polskich pilotów.

Wydarzenie skomentował Stanisław Żaryn, obecny doradca prezydenta RP i zarazem były zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Jak wskazał na platformie X Żaryn:

Jak wskazuje dalej Żaryn wcale nie jest tak, że w sprawie modernizacji lotnictwa panował od początku consensus. I czarno na białym wykazuje jaki był opór wobec tego zakupu, wyrażany przez… część obecnej ekipy rządzącej!

Jak wskazał Żaryn, politycy PSL czy KO wcale nie byli zwolennikami zakupu eFów, a wręcz uważali go za gigantomanię i fanaberię!

Gdy za Rządu PiS omawiana była, a potem negocjowana i podpisywana, umowa – środowiska ob. koalicji atakowały polskie władze i stosowały obstrukcję. Nazywano zakupy F35 fanaberią, wskazywano, że są zbyt drogie, powielano absurdalne tezy o propagandowej warstwie zakupów, a nawet nasyłano na MON kontrole NIK. Politycy ówczesnej opozycji wykorzystywali różne metody, by opóźnić, destabilizować albo wręcz zatrzymać projekt kluczowy dla polskiego bezpieczeństwa. Robili to również wtedy, gdy wiadomo było, że Polska będzie się mierzyć z poważnym wieloletnim kryzysem bezpieczeństwa w Europie Środkowej, który wynika z rosyjskiego imperializmu i agresji.

Jak zauważył Żaryn politycy prężą się do zdjęć, jakby nie pamiętali o swoich słowach z przeszłości:

Dziś ci, którzy atakowali Rząd PiS za zakup F-35, pierwsi są do oklasków i ustawiania się do zdjęć. Po raz kolejny (który to już!) kontynuują działania poprzedników, które w ostatnich latach bardzo atakowali, szkodząc Polsce. Liczą tym samym na brak pamięci Polaków na temat ich zachowania z poprzedniej kadencji. To już typowy motyw w postępowaniu obecnego rządu.