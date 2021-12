Zrzutka na firmę? Polacy pokochali crowdfunding

Zrzutki na biznes w zamian za udziały? To bardziej popularne na Zachodzie od innych form pozyskiwania kapitału. W Polsce również kolejne emisje biją rekordy czasowe polskiego crowdfundingu udziałowego, a wartość kapitału zebranego przez polskie spółki w ramach emisji crowdfundingowych już pod koniec października tego roku osiągnęła 115% wolumenu w 2020 r. Rekord kwotowy polskiego equity crowdfundingu ustanowiła w październiku spółka Stars.Space na platformie CrowdConnect.pl – wartość emisji wyniosła maksymalny zakładany poziom, czyli 4,55 mln zł

Crowdfunding udziałowy cieszy się coraz większym zaufaniem i popularnością, zarówno wśród spółek, jak i inwestorów, których zaangażowanie mierzone wartością kapitału w tym roku osiągnęło poziom prawie 1/3 wartości kapitału pozyskanego przez polskie spółki w ramach equity crowdfundingu w ostatnim dziesięcioleciu. Tylko na platformie CrowdConnect.pl przeprowadzono już w tym roku 12 ofert o łącznej wartości ponad 27 mln zł - komentuje Sebastian Huczek, wiceprezes Zarządu DM INC

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) „Crowdfunding udziałowy 3.0” (październik 2021 r.) dzięki finansowaniu społecznościowemu spółki w Polsce pozyskały od 2012 roku do końca października tego roku prawie 292 mln zł. W okresie od stycznia do października br. zostały zakończone 64 emisje na kwotę ponad 98 mln zł. Tym samym wartość kapitału zebranego w emisjach crowdfundigowych w tym okresie wyniosła 115% wolumenu z 2020 roku. W momencie publikacji raportu ZPF trwało 12 emisji, których wyniki nie zostały podsumowane w ww. zestawieniu, a 16 uwzględnionych w raporcie platform deklarowało przeprowadzenie jeszcze 43 emisji do końca 2021 roku. Dla przykładu, jedną z ciekawych emisji zakończonych w listopadzie była uruchomiona w Święto Niepodległości (11 listopada) oferta publiczna Brave Lamb Studio, polskiego producenta gier w segmencie Indie Premium, który pracuje obecnie m.in. nad osadzoną w realiach I wojny światowej grą War Hospital. Spółka pozyskała 1,6 mln zł.

Rynek equity crowdfundingu nabrał nowej dynamiki od 2018 roku, w którym podniesiono limit emisji do 1 mln euro bez obowiązku publikowania prospektu czy memorandum. W 2019 r. polskie spółki pozyskały ponad 47 mln zł, czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość 15 największych emisji w historii polskiego equity crowdfundingu to prawie 77 mln zł. Największa dotąd kwota, którą w Polsce pozyskano w tej formie to 4,55 mln zł. Oferta publiczna Stars.Space SA, specjalizującej się w monetyzacji influencer marketingu, była zaprezentowana w październiku na platformie CrowdConnect.pl, która jest prowadzona przez Dom Maklerski INC z Grupy Kapitałowej INC.

Miesiąc temu, 10 listopada, weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę UE 2019/1937, zwiększające docelowo limit zbiórek do 5 mln euro. Nie obowiązuje on póki co w Polsce, ze względu na trwające jeszcze prace legislacyjne nad ustawą o finansowaniu społecznościowym, m.in. transponującą przepisy tego rozporządzenia do prawa polskiego. W związku z powyższym 3 listopada br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko dot. zasad działania dostawców usług finansowania społecznościowego w okresie przejściowym, w którym poinformował, że do czasu wejścia w życie ustawy platformy crowdfundingowe mogą działać na dotychczasowych zasadach.

Niepodniesienie limitu zbiórek do 5 mln euro w mojej ocenie nie stanowi obecnie bariery dla rozwoju rynku equity crowdfundingu w Polsce, gdyż mimo bicia kolejnych rekordów zbiórek jest relatywnie mało podmiotów zbierających z ofert maksymalne kwoty. Niepodwyższony limit nie dotyka więc wielu potencjalnych emitentów – zaznacza wiceprezes Huczek.

mw, mat. prasowe