DZIEŃ NA GPW: Na krajowej giełdzie trzeci dzień wzrostów

W środę główne indeksy warszawskiej giełdy trzeci raz w tym tygodniu zamknęły sesję wzrostami. Liderami były spółki, które w ostatnich tygodniach mocno traciły na wartości. W WIG20 najmocniej zyskały JSW i Mercator, a w mWIG40 Polenergia

Zdaniem analityków, krajowy rynek jest w sprzyjającym wzrostom „oknie czasowym”, i w optymistycznym wariancie jest szansa na zaatakowanie październikowych szczytów.

Analityk wskazał również na dobrze zachowujący się sektor bankowy, co w krótkim terminie może być grą pod czwartkowe posiedzenie Narodowego Banku Czech, czy też w nieco dłuższym terminie - pod przyszłotygodniowe posiedzenie RPP, które odbędzie się 8 lutego.

Jeśli chodzi o otoczenie rynkowe, Kozłowski wskazał na postępującą, jego zdaniem, deeskalację napięcia na linii Ukraina – Rosja, i w tym świetle - na umacniającego się względem dolara rosyjskiego rubla.

Pytany o perspektywy krajowego rynku, analityk wskazał na sprzyjające, według niego, warunki dla kontynuacji wzrostów na warszawskim parkiecie i wskazał na strefę oporu rozciągającą się od 2.270 pkt. do 2.300 pkt. dla WIG20, jako na istotną dla dalszego trendu.

Moim zdaniem, jesteśmy w sprzyjającym dalszym wzrostom oknie czasowymi, i pytanie - czy rynek to wykorzysta. Widzimy również wsparcie ze strony umacniającego się złotego, i jeśli kurs USD/PLN przełamałby w dół poziom 4,0, to byłby to pozytywny sygnał dla rynku. Na WIG20 ważne opory widzę w strefie 2.270-2.300 pkt. i jej ewentualne pokonanie mogłoby otworzyć drogę nawet do ataku na październikowe szczyty – powiedział Kozłowski.