GPW z rekordowymi przychodami i solidnym zyskiem

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 27,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 26,6 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk operacyjny wyniósł 24,15 mln zł wobec 26,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 31,81 mln zł wobec 34,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,19 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 112,28 mln zł rok wcześniej. Spółka podkreśla, że przychody osiągnęły rekordowy poziom.

„W pierwszym kwartale 2024 roku przychody grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) osiągnęły poziom 118,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3 proc. r/r. Przychody z rynku finansowego zwiększyły się o 11,6 proc. r/r do 74,2 mln zł, natomiast na rynku towarowym odnotowano spadek przychodów o 4,2 proc. r/r do 39,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego były najwyższe w historii Grupy i wyniosły 15,8 mln zł” - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.