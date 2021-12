Prezes PiS o inflacji: Rozumiem, że ludzie złorzeczą

Nie wiem, co z tym Pegasusem. Generalnie rzecz biorąc, obserwując działalność pana Giertycha i znając go w pewnym czasie, mój poziom zaufania do niego jest znikomy - podkreśla w rozmowie z Interia.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o sprawę Pegasusa i rzekomego podsłuchiwania przedstawicieli opozycji