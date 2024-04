Prezes PiS: my chcemy dobrego życia Polaków

- To są bardzo ważne wybory – przekonywał Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Przysusze na Podkarpaciu na finiszu kampanii przed niedzielnym wyborami samorządowymi.

Prezes PiS wyjaśniał, dlaczego uważa te wybory za tak istotnie. Z dwóch powodów:

Władza przyjazna dla obywateli

Po pierwsze samorządy w Polsce dysponują dużą częścią władzy. Poza tym w samorządach, jak mówił, łatwiej dochodzi się do porozumienia politykom z różnych opcji niż to się dzieje na poziomie krajowym.

Samorządy dobrze rządzone mogą bardzo dużo dobrego zdziałać – podkreślał Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem samorządy mogą nawet do pewnego stopnia kontynuować program rządu Zjednoczonej Prawicy.

To może być władza przyjazna dla obywateli – przekonywał.

Żółta kartka dla rządu

Drugim powodem, dla którego Kaczyński namawiał swych zwolenników do pójścia w niedzielę do urn, jest możliwość pokazania żółtej kartki władzom w Warszawie.

Żeby pokazać, że tak nie można. Nie można sięgać do kieszeni Polaków! – mówił.

Kaczyński zwrócił przede wszystkim uwagę na zapowiedź podniesienia cen energii. Jego zdaniem bon energetyczny, który obiecuje rząd Donalda Tuska, jest oszustwem, gdyż mogą na niego liczyć jedynie najsłabiej uposażeni Polacy. Większość zaś będzie się musiała zmagać z wysokimi cenami.

Prezes PiS: Wystarczyły trzy miesiące…

Euro będzie ciosem

Największym jednak problemem, zdaniem prezesa PiS, są zamiary wprowadzenia w naszym kraju euro.

To będzie uderzenie w stopę życiową Polaków. To będzie cios w nasze szanse rozwojowe – przestrzegał Kaczyński.

Niszczony dorobek

Wyliczał, do jakich projektów rząd Koalicji Obywatelskiej i jej sojuszników podchodzi sceptycznie albo zwyczajnie nie chce ich realizować. Zdaniem szefa PiS, jest tylko jedna dziedzina, w której koalicja rządząca jest bardzo rzetelna.

To są ich zobowiązania wobec Niemiec. Wobec Niemiec tak. CPK? Nie. Atom? Nie. Uregulowana Odra? Nie. Port kontenerowy w Świnoujściu? Nie. Orlen, bo to też dotyczy ich interesów? Nie, trzeba rozbić, trzeba zniszczyć – zwrócił uwagę.

Jego zdaniem obecnie rządząca koalicja niszczy dorobek PiS, ale także wszystkich poprzednich rządów, które wniosły wkład w rozwój Polski w ciągu ostatnich 30 lat.

Dorobek naprawdę warty uznania. Kto nie wierzy, nie zajrzy do światowych danych statystycznych – zachęcał Kaczyński.

Wielkie kłamstwo wyborcze

Przypominał, że KO nie realizuje swoich obietnic z kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Lawina zapowiedzi, niebywale wręcz śmiałych: w 100 dni 100 konkretów. To wszystko jedno wielkie kłamstwo, jedno wielkie oszustwo – mówił.

Lider PiS przekonywał, jak niezmiernie ważną sprawą jest to, by ci, którzy teraz pójdą do wyborów podejmowali decyzje rozsądne, oparte na faktach. Jego zdaniem bowiem fundamentem demokracji jest prawda i dotrzymywanie słowa. Zatem to, co powiedzą ci, którzy starają się o poparcie w trakcie wyborów, musi być realizowane.

Jeżeli nie jest realizowane, to znaczy, że mamy do czynienia z kłamstwem, a kłamstwo jest zaprzeczeniem demokracji - stwierdził Kaczyński.

Cel polityki PiS

Zwracał uwagę na to, jak różny jest stosunek do obywateli rządu Zjednoczonej Prawicy i KO. Za przykład podał rolników, którzy od wielu tygodni protestują przeciwko obecnej formie Zielonego Ładu i niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy. Przypominał, że rząd ZP potrafił wydać zakaz importu zboża, choć nie było to łatwym zadaniem.

Załatwiliśmy także dopłaty do nawozów i gwarantowaną cenę zboża. I można było to zrobić także i dziś – podkreślał.

I diagnozował, dlaczego – jego zdaniem – dziś tak się nie dzieje, skąd się biorą różnice w podejściu do obywateli między PiS a KO.

My chcemy dobrego życia Polaków. To jest cel naszej polityki: wyrównywać szanse. Dawać szanse wszystkim tym, którzy chcą je wykorzystać – podkreślał Kaczyński.

bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Odpowiedź Morawieckiego. Nokaut Hołowni

Wyższe ceny o 60 proc. dla 90 proc. Polaków

Potężna manipulacja na giełdzie! Interweniuje KNF

Masz garaż? Zobacz jak wysoki podatek zapłacisz