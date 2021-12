Rytwiński: Sprawimy, że Izera wywalczy silną pozycję na rynku

Sądzę, że mimo czekających nas wielu niespodzianek, jesteśmy w stanie doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, czyli do uruchomienia produkcji Izery. Ze swojej strony mam nadzieję, że w tym pomogę, dzięki czemu unikniemy wielu błędów – mówi Romuald Rytwiński, doradca zarządu ElectroMobility Poland, na portalu samar.pl

W przemyśle motoryzacyjnym zachodzą interesujące zmiany, a projekt Izera jest ich najlepszym przykładem. Moje ściśle związane z motoryzacją doświadczenie zawodowe pozwala mi przewidywać, że przy właściwym podejściu do inwestycji w polski samochód elektryczny będziemy w stanie osiągnąć relatywnie silną pozycję na rynku. Przez całe dziesięciolecia byłem związany z branżą motoryzacyjną – pracowałem dla FSO w Warszawie, budowałem i zarządzałem gliwicką fabryką Opla, dla koncernu General Motors miałem okazję pracować w kilku krajach. Obecnie to „elektryki” stają się jednak podstawą rozwoju przemysłu motoryzacyjnego – mówi Rytwiński.

Uruchomienie produkcji każdego samochodu co do zasady jest dość podobne i dobrze opisane. Mimo to, zawsze mogą pojawić się jakieś niespodzianki i wyzwania […] Sądzę, że także w przypadku Izery, mimo czekających nas wielu niespodzianek, jesteśmy w stanie doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, czyli do uruchomienia produkcji aut. Ze swojej strony mam nadzieję, że w tym pomogę, dzięki czemu unikniemy wielu błędów.

I jeszcze jedna ważna kwestia. Odpowiednie rozpoczęcie produkcji ma kluczowe znaczenie dla budowania wartości marki i opinii o niej. Od samego początku nasze samochody muszą być więc wykonane perfekcyjnie – mówi Rytwiński cytowany przez portal samar.pl.