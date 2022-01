120 super aut na złom, bo w USA boją się ich naprawić!

Amerykanie już tak daleko zawędrowali w kulturze wyrzucania na śmietnik, zamiast naprawiania, że to aż przesada… 120 najnowszych Corvette C8 trafi na złom tylko dlatego, że fabryka boi się ich naprawiać. Ktoś zrobił zdjęcia na chwilę zanim trafią do zgniatarki. Widok faktycznie łamie serce, zwłaszcza że w Polsce większość mechaników dałaby radę je naprawić, a niektórzy zrobiliby z tego pewnie jeszcze kilka aut na zapas

Wielkie tornado, które spadło 10 grudnia na USA, zabiło ponad 90 ofiar i wyrządziło zniszczenia warte setki miliardów dolarów. Okazało się jednym z najbardziej niszczycielskich tornad w historii Ameryki. Ucierpiała również fabryka Chevroleta w Bowling Green w Kentucky, w która produkuje najnowszą generację Corvette’y oraz znajdujące się przy fabryce muzeum. Oczywiście, fabryka to mocne słowo, ponieważ zakład niektórym prędzej przypominać będzie scenografię do „Chłopaków z baraków” niż fabrykę jaką my znamy, ale USA lipnymi nieruchomościami stoi nie od dziś. Chyba, że trafia się tornado - wtedy właśnie już nie stoi. Ale taka filozofia – tanio postawić, tanio odbudować, też ma sens i swoje plusy, natomiast zawsze kosztuje więcej ofiar w ludziach i w sprzęcie. Natomiast to, co było w środku, tanie z pewnością nie było.

Tornado wywołało pożar oraz zalanie fabryki. Kilkadziesiąt Corvette, będących w trakcie składania, zostało zalanych, a raczej zalaniu uległy nieosłonięte wnętrza samochodów. Kolejnych kilkanaście już zmontowanych nowych Corvette czekało na zakładowym parkingu na transport do dealerów i również ucierpiało.

Tak wygląda nowa Corvette’a C8.

A tak wyglądają te na parkingu fabryki po przejściu tornada.

Niektórym na widok tych zdjęć może pękać serce. Zwłaszcza, że polscy mechanicy nie tylko na pewno byliby w stanie naprawić te 120 pięknych aut, ale do tego zrobić z nich jeszcze dodatkowe 5 Yarisów, 10 Passatów, 3 Octavki i pewnie na 2 Trabanty by jeszcze zostało. A do tego wszystkie bezwypadkowe!

