ARP: W Europie Zachodniej silny popyt na energię z węgla

W grudniu ub. roku sytuacja rynkowa sprzyjała w Europie Zachodniej perspektywom silnego popytu na energię z węgla - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Analitycy oceniają, iż również w pierwszych dwóch kwartałach br. węgiel pozostanie najlepszą opcją np. dla energetyki niemieckiej.

„Czynniki takie jak spadek cen gazu, możliwość szybkiego przestawiania się na inne paliwa oraz korzystne marże generacji w przypadku produkcji energii z węgla, faworyzowały (w grudniu 2021 r. - PAP) węgiel w stosunku do gazu” - napisano w opublikowanym w czwartek przez katowicki oddział ARP comiesięcznym podsumowaniu publikacji prasowych dotyczących światowego rynku węgla w grudniu ub. roku.

Jak wskazują analitycy, zapasy gazu w Europie pod koniec grudnia 2021 r. „pozostawały znacznie niżej poziomów sezonowych, co stanowi ryzyko dla ich cen”.

„Całkowity poziom (zapasów) w Belgii, Danii, Francji, Niemczech i Holandii wyniósł 263,9 TWh na dzień 29 grudnia, czyli znacznie poniżej trzyletniej średniej wynoszącej 411,1 TWh w tym samym okresie” - podano w opracowaniu.

Według danych ośrodka Argusmedia, rosyjski państwowy koncern Gazprom spodziewa się, że jego europejskie zapasy gazu na początku 2022 r. będą miały poziom ok. 1 mld m sześc., wobec 5,7 mld m sześc. na początku 2021 r. i 11,7 mld m sześc. w roku 2020.

Jak wynika z analizy, pomimo grudniowego spadku cen gazu, produkcja energii z węgla w Niemczech dawała korzystniejsze marże niż w przypadku energii z gazu, dlatego pozostawała najlepszą opcją dla energetyki. Niemniej nagły spadek cen gazu w ostatnim tygodniu roku zmniejszył przewagę pomiędzy jednostkami węglowymi a gazowymi. „W perspektywie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r. węgiel również pozostaje najlepszą opcją dla energetyki niemieckiej” - wskazują eksperci.

W ocenie specjalistów na nastroje uczestników międzynarodowego ryku węgla w grudniu ub. roku znacząco wpłynęła kolejna fala pandemii COVID-19 oraz obawy szybkiego rozprzestrzeniania się wariantu Omikron. Ponadto nadchodzące obchody Świąt Nowego Roku w Chinach, których początek przypada na 31 stycznia, sprzyjały słabszym perspektywom eksportu, szczególnie w obszarze rynku Azji-Pacyfiku.

„Sezonowe zwyczaje zakupowe Chin nadal pośrednio wpływają na ceny australijskiego surowca, pomimo nieformalnego zakazu importu z Australii obowiązującego od zeszłego roku” - podano w opracowaniu, zamieszczonym w czwartek w prowadzonym przez ARP portalu Polski Rynek Węgla.

W ocenie ekspertów, na początku 2022 roku silny popyt na węgiel energetyczny transportowany drogą morską utrzyma ceny surowca na wysokim poziomie, zaś dotychczas mocno ograniczona podaż i silny popyt ze strony krajów Azji-Pacyfiku będą sprzyjały wzrostom cen. Jednak w dłuższej perspektywie należy spodziewać się niższego popytu na węgiel energetyczny w związku z dużymi inwestycjami w obszarze efektywności energetycznej - uważają analitycy.

„Rosnące inwestycje w efektywność energetyczną i przejście z węgla na gaz doprowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na ten surowiec. Chociaż niektóre z tych zmian mogą zostać zrównoważone przez rosnącą elektryfikację przemysłu, to w ostatecznym rozrachunku przejście to będzie stanowiło czynnik negatywnie wpływający na ceny” - podsumowują eksperci w comiesięcznym opracowaniu.

PAP/kp