Fit for 55? Saryusz-Wolski: "Polska ma w ręku broń atomową"

„Jeżeliby zawetować te trzy kluczowe akty Fit for 55 i dwa podatki, o czym kompetentni po stronie brukselskiej wiedzą, Polska ma w ręku broń atomową. Wywraca się cały pakiet klimatyczny i cały Fundusz Odbudowy” - mówił na antenie TVP Info europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.

„Polska może się śmiało wycofać ze swojego ‘tak’ na szczycie”

Europoseł był pytany w programie „Jedziemy” o możliwe kroki ze strony Polski, by powstrzymać groźny dla Polski pakiet klimatyczny Fit for 55. Jacek Saryusz Wolski przypomniał, że Polska osiągnęła już raz sukces, gdy na szczycie Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki wywalczył dla Polski osobną ścieżkę redukcji emisji CO2, niestety potem na innym szczycie wyrażono zgodę na cel pośredni.

Skoro konkluzje tego szczytu grudniowego nie są respektowane przez Komisję Europejską - która nie respektuje tego, co jest zawarte odnośnie tzw. mechanizmu praworządności, że „praworządność” może dotyczyć tylko defraudacji środków unijnych, a w międzyczasie zdecydowała się, idąc dużo dalej, zablokować Fundusz Odbudowy - w takim razie skoro tego typu dżentelmeńska, polityczna umowa, bez charakteru wiążącego prawnie, może być lekceważona, to Polska może się śmiało wycofać ze swojego „tak” na szczycie z 11 grudnia 2020 i zawetować pakiet Fit for 55 w kluczowej legislacji — mówił polityk.

Kluczowe weta. O czym mowa?

Europoseł wskazał, że chodzi o możliwość zawetowania dyrektywy podatkowej, dla której sama KE przewiduje tryb jednomyślny głosowania, a także dyrektywy w sprawie ETS i regulacji ws. podatku granicznego węglowego, gdzie „powinno być głosowanie jednomyślne, chociaż KE zamierza to ominąć postępem, łamiąc traktat”.

Mamy trzy kluczowe weta, bo reszta to jest drobnica w tym pakiecie klimatycznym. Do tego dochodzą ogłoszone cichutko, przed Bożym Narodzeniem, nowe podatki, którymi dostajemy maczugą po głowie: podatek od obrotu certyfikatami, gdzie pieniądze dotąd kierowane do budżetów narodowych mają być przekierowane w części do budżetu UE; także tzw. podatek graniczny od śladu węglowego ma zasilać budżet UE — wyjaśniał.

„Broń atomowa”

Jeżeliby zawetować te trzy kluczowe akty Fit for 55 i dwa podatki, o czym kompetentni po stronie brukselskiej wiedzą, Polska ma w ręku broń atomową — stwierdził Saryusz-Wolski.

Wywraca się cały pakiet klimatyczny i cały Fundusz Odbudowy. To jest przepotężny lewar, jeśli chodzi o stronę unijną. W zamian za to powinniśmy zażądać anulowania rozporządzenia jako bezprawnego - zresztą ono już jest bezprawne - i natychmiastowego uwolnienia środków dla Polski i wypłacenia Polsce odszkodowania z tytułu nierównej kompetencji — mówił poseł do Parlamentu Europejskiego.

