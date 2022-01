36 665 zakażonych. 248 osób zmarło z powodu COVID – 19

Jeżeli spojrzymy tydzień do tygodnia - bo to porównanie jest bardzo ważne - to jest to 28 proc. mniej niż tydzień temu, czyli widzimy, że ten trend spadkowy, jeżeli chodzi o nowe zakażenia, utrzymuje się i to jest ta dobra wiadomość" - powiedział Waldemar Kraska w TVP 1