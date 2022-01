Niemcy mają już gotowy projekt ustawy o obowiązku szczepień

Ceny paliw wciąż rosną, osiągając wartości najwyższe od 2012 r. – najwyższego do tej pory pułapu. Dane opublikował w środę ADAC, największy niemiecki ubezpieczyciel komunikacyjny. Benzyna Super E10 kosztowała we wtorek średnio w skali kraju 1,647 euro za litr (ok. 7,50 zł), a olej napędowy 1,526 euro za litr (ok. 7 zł)