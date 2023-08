Via Baltica coraz bliżej ukończenia

Od 12 sierpnia 2023 r. kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S61 od Kolna aż do granicy z Litwą

Do ruchu udostępniony został ostatni z trzech fragmentów tej trasy w województwie warmińsko-mazurskim od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) o długości około 23 km, stanowiący fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica.

Dotrzymujemy słowa danego Polakom i sukcesywnie inwestujemy w budowę dróg w całej Polsce. Dziś oddajemy do ruchu kolejny odcinek międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Baltica, łączącego nasz kraj z państwami bałtyckimi, na trasie Ełk – Wysokie. Oznacza to, że kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S61 o długości przeszło 150 km od Kolna koło Łomży do granicy z Litwą oraz od Śniadowa do węzła Łomża Zachód. Inwestycje realizowane przez obecny rząd, takie jak Via Baltica pokazują, że skutecznie wspieramy rozwój tych regionów Polski, które do tej pory były zaniedbywane – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.