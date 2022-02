Paypal, Facebook i Snapchat zadają NASDAQ poważny cios

Europejskie giełdy startowały w środę na plusach, ale ich utrzymanie w Europie okazało się problematyczne. Podstawową barierą przed silniejszym odbiciem na kontynencie jest zapewne obawy o przebieg dzisiejszego posiedzenia o EBC. Przyjęte w końcówce ubiegłego roku stanowisko, zgodnie z którym podwyższona inflacja w Europie miała być przejściowa, jest całkowicie sprzeczne z napływającymi w ciągu ostatnich dwóch miesięcy danymi.

Po najnowszych publikacjach wiemy już, że pomimo wygaśnięcia efektu bazy w Niemczech (obniżony VAT w 2020 r.) i innych czynników, na które powoływał się Bank, spadek HICP w strefie euro jest bardzo niewielki (zamiast spodziewanego obniżenia inflacji w styczniu z 5,1 proc. r/r do 4,4 proc. r/r, wczorajszy odczyt wskazał na 5,0 proc. r/r). Rodzi to naturalną presję rynku długu na zmianę retoryki i powstrzymuje rynek akcji przed ruchem w górę. Wczoraj DAX i IBEX zamykały się minimalnie pod kreską (-0,04 proc. oraz -0,15 proc.), pozostałe indeksy notowały niewielkie plusy – najsilniejsze spośród głównych rynków FTSE MiB rosło o 0,60 proc., jeszcze minimalnie lepiej zachowało się FTSE 100 (0,63 proc.). Po największych od 20 lat niespodziankach inflacyjnych w Europie rozpoczęło się wycenianie podwyżki nawet w lipcu, trudno uzasadnić też, dlaczego Rada EBC miałaby to opóźniać, gdyby zrewidowała swoją opinię. Stopy niemal na pewno podniesie dziś Bank Anglii, co wywiera dodatkową presję. Bloomberg zwraca uwagę, że implikowana dziś z opcji zmienność na parze EUR/GBP jest najwyższa od ponad roku. Traktujemy to jako sygnał, że mimo wszystko rynek bardzo poważnie bierze pod uwagę sytuację, w której C. Lagarde dostosuje retorykę bardzo łagodnie, powołując się na inflację bazową i wpływ cen żywności i energii na główny wskaźnik.

WIG20 wzrósł o 1,29%, mWIG40 o 1,75%, a sWIG80 o 0,60%, co jest po raz pierwszy od kilku dni wynikiem wyraźnie lepszym od zysków zagranicznych, nieco wyższe były też obroty (1,3 mld zł). Pomijając nawet mającego marginalny wpływ na główny indeks i silnie odbijającego Mercatora (+15,94 proc.), zobaczyliśmy jednocześnie szerokie wzrosty banków Dino, CD Projekt i KGHM. W mWIG40 poza sektorem finansowym rosły Kęty (+2,15 proc.), Kruk (+2,31 proc.) czy Polenergia (+13,82 proc.).

Sesja w USA przebiegła w alarmujący sposób – S&P500 zyskało 0,94 proc., a NASDAQ 0,50 proc. Słabe zachowanie sektora spółek technologicznych pomimo będącego niezwykle potężnym motorem Google (+7,52 proc.) jest sygnałem, że zwolennicy tezy o kolejnym błyskawicznym odbiciu na nowe szczyty powinni zapiąć pasy. Jakąś rolę w słabym sentymencie na pewno odegrał Paypal (-24,59 proc.), który akcje całkowicie załamały się po obniżce prognoz na 2022 i rezygnacji z ubiegłorocznej strategii – spółka, która po świetnym 2020 r. i pierwszej połowie 2021 r.uzyskała kapitalizację wyższą niż jakikolwiek amerykański bank poza JP Morgan, obecnie jest warta „tylko” 156 mld USD (wobec 362 mld USD w szczycie). Staje się ona też ostrzeżeniem dla całego sektora fintechów i jako jego najważniejszy zapewne przedstawiciel bardzo naruszyła swoją wiarygodność (jeszcze w listopadzie zarząd podtrzymywał prognozę 55 mln nowych kont w 2021 r., finalnie było ich 49 mln, 4,5 mln z nich okazało się też fikcyjnych). W ślad za Paypal gwałtownie spadały Shopify (-9,99 proc.), Block Inc (do niedawna Square, -10,63 proc.) i wielu innych spółek, zadając mocny cios innym spółkom ultrawzrostowym. ARK Innovation przecenił się o 5,11 proc. w momencie, gdy wydawało się, że już łapie oddech.

To niestety zaledwie zapowiedź problemów, z którymi możemy mieć do czynienia dzisiaj. Kontrakty futures na NASDAQ spadają 2 proc. po tragicznym przyjęciu raportów Meta Platforms (Facebook) i Snapchat w handlu posesyjnym. Pierwsza ze spółek taniała po zamknięciu o 22,89 proc., druga o 17,06 proc. Pomijając złośliwy komentarz, że zmiana nazwy staje się coraz mocniejszym sygnałem w IT, że w spółce źle się dzieje, biznes społecznościowy Facebooka zaczyna się kurczyć, dzienna liczba użytkowników spadła w mijającym kartale, spółka zapowiedziała też, że przychody w 1Q2022 będą o ponad 2 mld USD niższe od dotychczasowych założeń analityków. Facebook przegrywa walkę o użytkowników z TikTokiem, ale w odróżnieniu od poprzednich tego typu sytuacji, tego konkurenta nie może po prostu kupić.

Zachowanie rynków azjatyckich i notowania kontraktów futures sugerują, że dzień w Europie rozpocznie się od spadków o 0,5-1,0 proc., ale w trakcie dnia sytuacja ma potencjał do wyraźnego pogorszenia.

Kamil Cisowski

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego