Kuberka został nowym prezesem zarządu Shell Polska

Piotr Kuberka, zajmujący stanowisko globalnego wicedyrektora Shell ds. procesów podatkowych, z początkiem lutego br. został nominowany na prezesa zarządu Shell Polska, podała spółka. Piotr Kuberka przejął tę rolę po Piotrze Dziwoku

Piotr Kuberka jest związany z Shell Polska od 19 lat. Swoją karierę w firmie rozpoczął jako manager ds. podatków, wspierając rozwój biznesu w Polsce, a następnie na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Po oddelegowaniu do głównej siedziby Shell w Hadze, przez kolejne 5 lat zarządzał globalnymi projektami standaryzacji raportowania i rozliczeń podatkowych. Po powrocie do Polski w 2014 roku objął stanowisko Tax Process Owner w Shell Business Operations (SBO) w Krakowie. Następnie w 2019 roku został powołany na globalnego wicedyrektora ds. procesów podatkowych, a w ramach swojej roli zarządza ponad 600osobowym zespołem rozmieszczonym w 4 krajach w Europie i Azji. W tym samym roku Piotr Kuberka podjął się też kierownictwa Centrum Operacji Finansowych w SBO Kraków, jednym z globalnych centrów operacyjnych Shell.

Piotr Dziwok, dotychczasowy prezes zarządu Shell Polska, po 27 latach współpracy z Shell będzie kontynuował karierę poza strukturami firmy, podano również.

Awans na prezesa zarządu Shell Polska to zdecydowanie wielkie wyróżnienie, ale również wyzwanie. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem obdarzony takim zaufaniem oraz szansą realnego wpływu na rozwój firmy. Jestem pewien, że razem z ponad 4,7 tys. załogą Shell Polska będziemy udoskonalać naszą obecną ofertę jak również rozwijać firmę w nowych obszarach. Moją ambicją jest wykorzystanie doświadczeń z pracy z biznesem w Warszawie, kompetencji zdobytych w centrali w Hadze oraz wiedzy wyniesionej z Centrum Operacji Finansowych w Krakowie, aby w pełni wykorzystać potencjał Shell Polska. W szczególności teraz, gdy Shell dąży do zeroemisyjności, chcę doprowadzić do dalszego rozwoju naszej spółki w Polsce na rynku odnawialnych źródeł energii - powiedział Kuberka, cytowany w komunikacie.