Odebraliśmy 151. dostawę #LNG dla #PGNiG. Ładunek ze skroplonym gazem ziemnym dotarł do Polski metanowcem Al Ghashamiya z Kataru, od firmy Qatargas.

Wolumen dostawy to ok. 120 mln m sześc. gaz po regazyfikacji. To 3. dostawa LNG w tym roku.

gr