Maląg: W tym roku na programy prorodzinne wydamy 62 mld zł

Tylko w 2022 r. wydatki na program „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Maluch plus”, a także nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 62 mld zł – poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS przedstawiła w Sejmie informacje w sprawie realizacji sztandarowych programów polityki prorodzinnej wprowadzonych przez rząd PiS.

Minister zwracała uwagę, że sprawne zarządzanie, w tym zmiany w systemie finansów publicznych, pozwoliły na wygospodarowanie pieniędzy, które stały się źródłem finansowania wielu programów społecznych.

Zaznaczyła, że trudna sytuacja spowodowana epidemią nie spowolniła realizacji tych działań.

„Rozwijamy je, wzbogacamy o kolejne instrumenty pomimo olbrzymich wydatków związanych z koniecznością ochrony życia i zdrowia Polaków w obliczu epidemii, a także ratowania polskiej gospodarki” – wskazała Maląg.

Poinformowała, że tylko w 2022 r. wydatki na program „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start”, „Maluch Plus”, a także nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 62 mld zł. „Łączne planowane wydatki na realizację polityki społecznej (w 2022 r.) to blisko 112 mld zł” – podkreśliła.

Zdaniem minister rodziny program 500 plus „zmienił oblicze polskich rodzin”. „To potężne wsparcie, to inwestycja w rodzinę. Od 1 kwietnia 2016 r. do polskich rodzin trafiło ponad 176 mld zł,(…) a wsparciem objętych jest 6,5 mln dzieci” – dodała.

„Opozycja, kiedy program, był wprowadzany, kontestowała, że kobiety będą ubywały z rynku pracy, program jest źle przygotowany. A on pokazał swoją skuteczność” – powiedziała Maląg.

Szefowa MRiPS wskazywała, że w porównaniu z III kwartałem 2019 r. wskaźnik aktywności kobiet (20-64 lata) w Polsce, mimo kryzysu gospodarczego wywołanego COVID-19, wzrósł o 3,2 p.p. Dla porównania – dodała – w UE wskaźnik aktywności kobiet wzrósł o 1,4 p.p.

Minister przypomniała, że od 1 lutego trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Jak podała, rodzice złożyli do tej pory wnioski na ponad 1,8 mln dzieci.

Kolejnym programem, o którym wspomniała minister jest „Dobry start”, czyli 300 zł rocznie na wyprawkę szkolną. Maląg przekazała, że wydatki na program w latach 2018 -2021 to 5,3 mld zł, w 2022 r. to 1,35 mld zł, a wsparciem objętych jest 4,4 mln dzieci.

Szefowa resortu podkreśliła, że muszą być wprowadzane instrumenty, które pomogą wyjść z pułapki niskiej dzietności. Dlatego – wskazała – od 1 stycznia ruszył Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Minister przypomniała, że jest to łącznie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Zwróciła uwagę, że w pierwszym roku działania kapitału, ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci. Maląg poinformowała, że do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli wnioski obejmujące ponad 440 tys. dzieci.

PAP/kp