Wiesław Janczyk wejdzie do RPP, odrzucono Jakuba Borowskiego

Sama realizacja wpływów z podatku od instytucji finansowych też zaspokaja nasze oczekiwania. Wygląda na to, że ten plan, który mamy w budżecie na poziomie 3,9 mld zł, zostanie wykonany, a może nawet przekroczony w tym roku - powiedział wiceminister Wiesław Janczyk. To jest dobra wiadomość - ocenił. Zgodnie z danymi MF, od początku roku do końca czerwca 2017 r. dochody z podatku bankowego…