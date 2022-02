Trzeba bronić własności. Zajmowanie cudzych mieszkań to przestępstwo

Przewodniczący ogólnokrajowej organizacji osób poszkodowanych przez dzikich lokatorów (ONAO) Toni Miranda w rozmowie z PAP zwraca uwagę na konieczność podjęcia wspólnych działań w Unii Europejskiej na rzecz wprowadzenia jednolitego prawodawstwa w celu zapewnienia ochrony własności prywatnej.

Miranda podkreślił, że w Hiszpanii narasta zjawisko nielegalnego zajmowania cudzych mieszkań „ze względu na prowadzoną przez obecny lewicowy rząd politykę ochrony dzikich lokatorów”. Obecnie w Hiszpanii jest nielegalnie zajętych co najmniej 120 tys. mieszkań, a codziennie dochodzi średnio do 40 przypadków skłotingu, najwięcej w regionie Katalonii - twierdzi.

„Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Hiszpanii pod koniec stycznia daje nam nadzieję na europejski sojusz w obronie własności prywatnej - uważa. - Naród polski bardzo dobrze zna rządy komunistyczne, wykazał się determinacją i odwagą, aby się z nimi zmierzyć i je pokonać. Czy jest lepszy sojusznik dla odniesienia sukcesu w tej walce?”. „Musimy się zjednoczyć, aby bronić naszej wolności i wartości, które są częścią istoty Europejczyków” - dodaje.

Miranda wskazał, że oprócz własności Hiszpanów zagrożone są także znajdujące się w obszarach turystycznych domy i mieszkania wakacyjne należące do cudzoziemców, którzy nie mieszkają w tym kraju.

Wielu Europejczyków, którzy mają w Hiszpanii swoje letnie rezydencje odkrywa po przyjeździe, że zostały one nielegalnie zajęte przez dzikich lokatorów. Zdarzyło się to m. in. obywatelom polskim w rejonie Manga del Mar Menor w Murcji, obywatelom Szwecji, którzy mieli mieszkania na Wyspach Kanaryjskich i obywatelom niemieckim na Balearach. Powiedziano im, że nie mogą wyrzucić skłotersów. Nie mogli zrozumieć, dlaczego policja nie działa natychmiast, dlaczego nie mogą korzystać ze swojego mieszkania - mówi Toni Miranda.