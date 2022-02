Eksport wystrzelił

Eksport towarów z Polski wzrósł o 19,4% r/r do 24 109 mln euro w grudniu 2021 r., zaś import wzrósł o 35,9% r/r do 26 644 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP)

W całym 2021 r. eksport towarów wzrósł o 19,3% r/r i wyniósł 281 590 mln euro, zaś import odnotował wzrost o 26,1% r/r do 281 856 mln euro.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2 535 mln euro wobec 242 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

W grudniu 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 111,3 mld zł, a importu 123 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 23,1% i 40,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Wysoką dynamikę obrotów kształtuje wzrostowa tendencja cen transakcyjnych, na co wskazują najwyższe wzrosty wartości eksportu oraz importu w kategoriach obejmujących paliwa i towary zaopatrzeniowe. W eksporcie najbardziej wzrosła wartość takich pozycji jak: energia elektryczna i koks, a także komputery, ciągniki drogowe i autobusy. Jednocześnie niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz części motoryzacyjnych, w tym akumulatorów elektrycznych. W porównaniu z poprzednimi miesiącami obniżyła się także dynamika eksportu trwałych dóbr konsumpcyjnych - napisano w komentarzu banku centralnego.