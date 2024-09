Polski eksport kurczy się w oczach!

Eksport towarów z Polski spadł o 2,2 proc. r/r do 82 665 mln euro w II kw. 2024 r., zaś import wzrósł o 1,8 proc. r/r do 83 141 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski. Spadek eksportu nastąpił we wszystkich kategoriach towarów. Spada import paliw i dóbr inwestycyjnych, rośnie - import towarów konsumpcyjnych

„W II kwartale 2024 r. kontynuowana była spadkowa tendencja w eksporcie towarów. W omawianym okresie jego wartość obniżyła się do 355,6 mld zł, była więc o 7,5 proc. mniejsza w porównaniu z poprzednim rokiem. Zmniejszenie się wartości eksportu wynikało z jednej strony z utrzymującej się na niskim poziomie aktywności ekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, z drugiej - z dalszej przeceny eksportowanych produktów. W omawianym okresie wolumen eksportu obniżył się o 2,1 proc. r/r, a ceny eksportu zmniejszyły się o 5,8 proc. r/r. Podobnie, jak w I kwartale 2024 r. spadek wartości eksportu nastąpił we wszystkich sześciu kategoriach” - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Drastyczny spadek eksportu branży motoryzacyjnej

W II kwartale 2024 r. najgłębszy spadek odnotowano w eksporcie środków transportu. Duży negatywny wpływ na wyniki tej kategorii miał spadek eksportu branży motoryzacyjnej wynikający przede wszystkim ze spowolnienia rozwoju elektromobilności i zwiększenia konkurencji ze strony chińskich producentów na europejskim rynku motoryzacyjnym. Uderzyło to przede wszystkim w eksport akumulatorów elektrycznych, którego Polska do niedawna była absolutnym liderem w Europie. Kolejną przyczyną regresu eksportu motoryzacyjnego było zakończenie w II kwartale 2024 r. produkcji niektórych modeli samochodów, co spowodowało znaczny spadek eksportu aut osobowych. Natomiast w pozostałych kategoriach spadki eksportu były mniejsze niż w poprzednich kwartałach, podano także.

Spada import paliw i dóbr inwestycyjnych, rośnie - towarów konsumpcyjnych

„W II kwartale 2024 r. wartość importu towarów ukształtowała się na poziomie 357,6 mld zł i była o 3,7 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tendencja spadkowa w imporcie utrzymuje się nieprzerwanie od II kwartału 2023 r. W omawianym okresie skala spadku importu była jednak wyraźnie mniejsza zarówno w porównaniu z poprzednimi kwartałami, jak i w porównaniu z eksportem. Do zmniejszenia skali spadku wartości importu przyczynił się wzrost jego wolumenu o 0,5 proc. r/r. Mniejszy był również spadek cen importu (o 5,2 proc. r/r), co wynikało zarówno ze zmniejszenia się skali aprecjacji złotego, jak i stopniowego stabilizowania się cen głównych produktów w handlu międzynarodowym. W II kwartale 2024 r. spadek wartości importu kontynuowany był w trzech spośród sześciu głównych kategorii towarów, tj. w paliwach, towarach zaopatrzeniowych oraz dobrach inwestycyjnych. Jednak spadki te były już mniejsze niż w poprzednich kwartałach. W dwóch kategoriach tj. w środkach transportu oraz produktach rolnych, wartość importu utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei w towarach konsumpcyjnych odnotowano wzrost wartości importu w porównaniu z rokiem poprzednim” - czytamy dalej.

Coraz gorsze saldo

W wyniku głębszego spadku wartości eksportu niż importu, w II kwartale 2024 r. nastąpiło pogorszenie salda obrotów towarowych. W omawianym okresie wartość importu była wyższa niż eksportu o 2,0 mld zł (wobec nadwyżki 12,8 mld zł w II kwartale 2023 r.). Według danych statystyki handlu zagranicznego do pogorszenia salda przyczyniły się przede wszystkim zmiany wolumenów - niewielki wzrost importu i jednoczesny spadek eksportu. Podobnie, jak w I kwartale 2024 r. niekorzystny był także wskaźnik terms of trade. Zdecydowanie największy wpływ na pogorszenie salda miało wyraźne zmniejszenie się nadwyżki w środkach transportu. Istotną zmianą w porównaniu z poprzednimi kwartałami było także zahamowanie zmniejszania się deficytu w paliwach, które od II kwartału 2023 r. miały największy wpływ na poprawę ogólnego salda obrotów towarowych.

