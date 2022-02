Kaczyński: Jackiewicz w zarządzie Orlen Synthos Green Energy

„W ramach Orlenu ma powstać nowa spółka-córka, która zajmie się energetyką atomową. Są już przymiarki do kierownictwa. Do zarządu wrócą też ludzie, którzy przez jakiś czas na skutek różnego rodzaju nieporozumień byli odsunięci. Dawid Jackiewicz między innymi tam ma być. To właśnie jedna z tych osób, które przez jakiś czas funkcjonowały poza, ale bardzo energiczny i sprawny” - powiedział na antenie Polskiego radia 24 wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Przypomnijmy, że PKN Orlen poinformował w środę, że złożył wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych - do zarządu nowej spółki koncern będzie rekomendował Dawida Jackiewicza, doradcę zarządu czeskiego Orlen Unipetrol z Grupy Orlen.

Według PKN Orlen powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód organów antymonopolowych.

Naszym celem jest wdrożenie jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii i budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie — powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Jak podkreślił, powołanie nowej spółki, przybliży koncern do osiągnięcia strategicznego celu - „budowy niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki”.

Obajtek zapowiedział, że w Orlen Synthos Green Energy wykorzystane zostaną kompetencje, umiejętności i doświadczenie osób, które już pracują w Grupie Orlen, znają strategię koncernu i wiedzą, że kluczowe dla niego jest wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców.

Dlatego rekomendujemy do zarządu naszej nowej spółki Dawida Jackiewicza, który wcześniej z ramienia polskiego rządu m.in. nadzorował firmy z sektora energetycznego i jest cenionym ekspertem w branży paliwowo-energetycznej — wyjaśnił prezes PKN Orlen.

Koncern podał, iż obecnie Jackiewicz jest doradcą zarządu czeskiej spółki Orlen Unipetrol, pełni też funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych zajmującego się tematyką bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce.

W latach 2015-2016 Jackiewicz jako Minister Skarbu Państwa nadzorował spółki sektora energetycznego. Wcześniej, jak zaznaczył PKN Orlen, w Parlamencie Europejskim należał do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, natomiast, gdy zasiadał w polskim Sejmie był członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Koncern przypomniał, iż umowę inwestycyjną, dotycząca utworzenia nowej spółki, podpisał w grudniu 2021 r. z Synthos Green Energy.

Czytaj też: Obajtek: jest wniosek do UOKiK o powołanie Orlen Synthos Green Energy

PAP, wPolityce/KG