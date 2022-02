Rusza jubileuszowa edycja konkursu Techno Biznes!

Rozpoczynamy kolejną, tym razem jubileuszową edycję konkursu Techno Biznes. Po raz 20. wybierzemy Lidera oraz po raz 15. - Hit Roku

Jubileuszowy Techno Biznes to de facto kumulacja dwóch jubileuszy. Dzieli je różnica pięciu lat, ale i tak – patrząc z dzisiejszej perspektywy – są niemal równolatkami dokonującego się w Polsce przełomu technologicznego. Trudno sobie obecnie wyobrazić, że „Lider” może się obejść bez kategorii „Hit”, a „Hit” bez kategorii „Lider”.

W istocie są to bowiem dwie twarze tych samych przemian polskiej gospodarki. Celem pierwszego konkursu, „Lider Roku 2021”, jest wyłonienie instytucji czy firmy, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech branżach: bankowość, ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz przemysł 4.0. W tym konkursie zgłoszeń dokonują firmy, które wdrożenia już przeprowadziły (nie muszą być one zrealizowane już w całości, ale na pewno powinny stanowić część już funkcjonującego rozwiązania, które systematycznie będzie uzupełniane o jego konieczne elementy).

Celem „Hit Roku 2022” jest z kolei wskazanie najlepszych rozwiązań technologicznych, które w roku 2022 będą dostępne. Ich spectrum jest szerokie, od aplikacji po urządzenia, dzięki którym może się zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2022” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc ten podmiot, które taką ofertę posiada w swoim portfelu. Tak jak w przypadku konkursu „Lider Roku 2021”, „Hit” dotyczy ofert dla trzech kategorii polskiej gospodarki: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz przemysłu 4.0.

Co należy rozumieć pod pojęciem „Przemysł 4.0”? Dotyczy zarówno wdrożonych już innowacji („Lider”) jak i oferowanych produktów innowacyjnych („Hit”), które poprawiają efektywność wytwórczą i sprzedażową, usprawniają procesy wewnętrzne, służą do unowocześnienia produkcji, działają korzystnie na środowisko naturalne dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Tegoroczna edycja przyniesie z pewnością wiele ciekawych informacji o naszym rynku.

Pandemia narzuciła bowiem firmom duże tempo zmian w dziedzinie nowych technologii. Był to naturalny proces rynkowy, w którym ograniczenie kontaktów społecznych spowodowało konieczność dostosowania do tej sytuacji odpowiednich narzędzi, zmiany procedur, ustanowienia nowych priorytetów. To, co wcześniej było jedynie ciekawym dodatkiem do tradycyjnych sposobów aktywności osobistej, zawodowej czy społecznej, stało się koniecznością decydującą o przetrwaniu w nowej rzeczywistości.

Na lepszych pozycjach startowych znajdowali się ci, którzy takie narzędzia posiadali już wcześniej, nawet jedynie w formie dodatków do tradycyjnej działalności biznesowej. Trzeba tylko było zwiększyć ich skalę działania, nadać im bardziej masowy charakter, i to w zasadzie wystarczyło. Cała reszta, związana z procesem wprowadzenia nowości w życie, działa się już sama: użytkownicy, którzy wcześniej albo nie czuli potrzeby wykorzystywana technologicznych nowości, bo świetnie radzili sobie z tym co już mieli, albo po prostu im nie ufali, musieli skorzystać z dobrodziejstw aplikacji, komunikatorów, zdalnej komunikacji.

Gorzej mieli się ci, którym technologia przed pandemią do niczego nie była potrzebna, bo biznes, który prowadzili, dobrze się bez niej kręcił. Nie chcieli technologicznego skoku, bo mogli się bez niego obejść.

Chociaż punkty wyjścia jednych i drugich były różne, to jednak cel, do którego zmierzali, był wspólny: przetrwać w pandemii, nie wypaść z rynku, utrzymać biznes.

Jednym udało się to lepiej, innym gorzej. Nie mniej jednak, po dwóch latach problemów, pierwszym szoku i następnie próbach stabilizacji w nowej, bardzo zmienionej rzeczywistości, przychodzi czas weryfikacji, pokazania osiągnieć i wskazania kierunków, w których – po czasach ciężkiej próby – będzie zmierzał ich biznes.

Konkurs technologiczny „Gazety Bankowej” ma za zadanie pokazać nie tylko perły polskiej nowej technologii, ale wychwytuje również kierunki zmian, w jakich zmierza gospodarka. To, że dokonało się w niej duże przemeblowanie wynikające z reguł narzuconych przez pandemiczny kryzys, jest oczywiste i już to dawno wiemy. Co jednak z tych zmian pozostanie na trwałe? Które z nich przemodelują charakter biznesu, pozwolą mu zdobywać nowe rynki, polskie i zagraniczne?

Całkiem możliwe, że czas weryfikacji właśnie nadchodzi. Przykłady takich pomysłów i realizowanych już projektów z pewnością uda się odnaleźć w konkursie Techno Biznes.

Zgłoszenia do obu konkursów są przyjmowane od 23 lutego do 31 marca 2022. Wyniki zostaną opublikowane w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem specjalnych formularzy dedykowanych każdemu konkursowi, umieszczonych na stronie www.gb.pl. Tam także znajdują się regulaminy obu konkursów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu!

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”

CZYTAJ TEŻ: TechnoBiznes 2020: To oni przyczyniają się do rozwoju kraju