Konkursy technologiczne „Gazety Bankowej”. Liderzy i hity

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów technologicznych „Gazety Bankowej”. Po raz 21. wybierzemy Lidera 2022, a po raz 16. - Hit Roku 2023.

Konkursy technologiczne, czyli TechnoBiznes 2023, składają się z dwóch części. Zadaniem pierwszej, czyli Lider 2022, jest wyłonienie instytucji czy firm, które w minionym roku dokonały najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech kategoriach: bankowość́, ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz Gospodarka 4.0. W tej części konkursu uczestniczą podmioty, które nowoczesne rozwiązanie wprowadziły albo w całości, albo w takim stopniu, że stanowi ono istotny element większej koncepcji, która będzie uzupełniana.

Z kolei celem konkursu Hit Roku 2023 jest wskazanie najlepszych rozwiązań́ technologicznych, które będą dostępne w tym roku. Mogą to być np. aplikacje, systemy wspierające zarządzanie, ułatwiające kontakt z klientami, urządzenia, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zwiększyć innowacyjność́ działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, wejść na nowe rynki, poprawić konkurencyjność. Zgłoszenia do konkursu Hit Roku 2023 dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca. Tak jak w przypadku Lidera Roku 2022, Hit dotyczy ofert dla bankowości, ubezpieczeń́ i innych usług finansowych oraz Gospodarki 4.0.

Nową kategorią, która pojawiła się w tegorocznej edycji TechnoBiznesu, jest Gospodarka 4.0, która zastąpiła Przemysł 4.0. Modyfikacja została podyktowana potrzebą dostosowania kategorii konkursowych do zmieniających się realiów gospodarczych, w których więzi pomiędzy podmiotami stają się coraz szersze, obejmują różnego rodzaju firmy, od produkcyjnych po usługowe, doradcze, oferujące know-how, generalnie działające w spectrum spraw związanych z szeroko rozumianym biznesem. Gospodarka 4.0 obejmuje więc duży obszar działalności, uwzględnia praktycznie wszystkie te podmioty, których wkład w innowacyjność biznesu zasługuje na wyróżnienie.

Polska bardzo potrzebuje takich rozwiązań. Są one konieczne na wielu poziomach aktywności gospodarczej – od systemów zarządzających miastami, kierującymi procesami produkcyjnymi, po najnowsze pomysły zapewniające bezpieczeństwo w świecie finansów. Zmiany technologiczne postępują bardzo szybko, przekraczane są kolejne granice, tryumfalny pochód sztucznej inteligencji trwa w najlepsze. Zyskuje ona coraz większy medialny rozgłos, opanowuje w szybkim tempie zbiorową wyobraźnię… Ciekawe, czy przedsiębiorstwa wykorzystają jej możliwości, i na ile jej potencjał da się przekuć na biznesowe osiągnięcia. Przy rosnącej fascynacji tą dziedziną aktywności, realna gospodarka nie zapomina przecież o związanych z nią ryzykach, które nieraz świetnie zapowiadający się biznes musiały sprowadzić na ziemię.

TechnoBiznes już od wielu lat śledzi trendy pojawiające się w polskiej gospodarce. Z jednej strony pokazuje to, co już w świecie najnowszych technologii się pojawiło i z powodzeniem funkcjonuje, a z drugiej – wskazuje kierunki, w jakim zmierzają innowacje, co mają one do zaoferowania i w czym widzą swoje szanse. Konfrontacja technologicznej pomysłowości z realiami biznesu zawsze jest inspirująca.

Co tym razem okaże się hitem technologicznym, a które rozwiązania zdobędą tytuł lidera? W naszym konkursie biorą udział firmy małe i duże, spółki o olbrzymich aktywach, funkcjonujące na wielu rynkach, a także przedsiębiorstwa stosunkowo niewielkie. I jedne i drugie potrzebują nowych technologii. W najnowszej edycji raportu PARP „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”, jego autorzy piszą, że „w przypadku innowacji produktowych i usługowych można zauważyć zależność, z której wynika, że im większe przedsiębiorstwo, tym większa skłonność do innowacyjności w tym zakresie. W przypadku innowacji procesów biznesowych mamy do czynienia z sytuacją do pewnego stopnia odwrotną. To właśnie mikroprzedsiębiorstwa, a zaraz potem małe firmy w największym stopniu podejmowały tego rodzaju działania”. Bez nowoczesnych rozwiązań trudno dostosować się do dynamicznych i wymagających realiów rynkowych, niezależnie od wielkości biznesu.

Zgłoszenia do obu konkursów przyjmujemy od 23 lutego 2023 do 31 marca 2023 r. Wyniki opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”. Zgłoszenia można przesyłać́ za pośrednictwem formularzy dedykowanych każdemu konkursowi, umieszczonych na stronie https://www.gb.pl/technobiznes-2023-pcompetition-40.html. Tam także znajdują̨ się̨ regulaminy.

