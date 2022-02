CNN: Rosyjskie wojska zajęły lotnisko pod Kijowem

Rosyjscy spadochroniarze zajęli lotnisko w Hostomelu pod Kijowem - poinformował w czwartek przebywający na miejscu korespondent stacji CNN Matthew Chance.

„Żołnierze, których tu widać, to rosyjscy spadochroniarze. Wzięli to lotnisko” - komentował reporter. Jak dodał, choć na miejscu nie widać ukraińskich żołnierzy, to ich słychać, bo starają się odbić obiekt z rąk Rosjan.

Według cytowanych przez niego przedstawicieli władz ukraińskich, celem rosyjskiej operacji jest obalenie ukraińskich władz i zastąpienie ich prorosyjskimi.

PAP/kp