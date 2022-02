Prezes PGE: dostawy energii i ciepła nie są zagrożone

Dostawy energii elektrycznej i ciepła nie są zagrożone - zapewnił w piątek prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Dodał, że spółka wdrożyła specjalne procedury monitorowania sieci IT w związku ze wzmożeniem ataków cybernetycznych.

Polska Grupa Energetyczna powołała zespół kryzysowy w związku z sytuacją na Ukrainie. Ma on monitorować zagrożenia i identyfikować potencjalne ryzyka.

Zwrócił uwagę, że ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego jest dystrybucja, co pokazało przejście przez Polskę orkanu. Podkreślił, że modernizacja sieci elektroenergetycznych należy do priorytetów inwestycyjnych spółki.

W najbliższym roku zamierzamy zwiększyć nakłady na modernizację sieci. Takim antidotum jest zakopanie sieci do ziemi, czyli kablowanie sieci. Na to przeznaczymy w tym roku ok. 2 mld zł. To jest program na kilka lat. W ciągu najbliższych czterech lat chcielibyśmy zakopać w ziemi wszystkie nasze sieci elektroenergetyczne w Polsce - poinformował prezes PGE. Dodał, że od kilku lat nie było takich zniszczeń i skali awarii, jak te odnotowane w ostatnich dniach na skutek przejścia orkanu.