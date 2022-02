UE zakupi broń i sprzęt dla Ukrainy! Zamyka przestrzeń powietrzną dla Rosji

UE po raz pierwszy sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu do zaatakowanego kraju. Zamyka też przestrzeń powietrzną dla samolotów należących do Rosji - poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE wraz z szefem unijnej dyplomacji poinformowała na konferencji prasowej o sankcjach, które Unia Europejska zdecydowała się nałożyć na Rosję.

-UE po raz pierwszy sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu do zaatakowanego kraju. -UE zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Również tych prywatnych.

Bardzo dobra decyzja Komisji. Polska jako pierwsza zamknęła swoją przestrzeń powietrzną. Uruchomiła efekt kuli śniegowej, za tą decyzją, po szeregu rozmów, poszły decyzje.Masa krytyczna spowodowała, ze cała Unia Europejska zamyka przestrzeń. Tak procentuje silny głos Polski w regionie.

-UE zakazuje machiny medialnej Kremla na swoim terenie. Russia Today i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły szerzyć swoich kłamstw, aby usprawiedliwić wojnę Putina. -UE będziemy pracować nad uniemożliwieniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach.

Putin wkroczył na ścieżkę mającą na celu zniszczenie Ukrainy. Ale to, co w rzeczywistości robi, to niszczy także przyszłość jego własnego kraju — oceniła von der Leyen.

Do kwestii sankcji odniósł się również na Twittrze wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

wPolityce/Twitter/kp