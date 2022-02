Wojna na Ukrainie, a partia Tuska wzywa KE do sankcji przeciw Polsce

„Putin przez Łukaszenkę, pożytecznego idiotę, faktycznie realizuje także swój scenariusz. Pierwszy to drażnić Europę, drugi to zmniejszyć wagę Łukaszenki – ocenił w programie „Jeden na jeden” na antenie TVN24 Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista oraz były ambasador Białorusi w Polsce. Pytany, czy rosyjskie bazy wojskowe na Białorusi to realny scenariusz, powiedział, że „one już są”