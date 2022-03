Kempa ripostuje słowa Tuska o energetyce: Ma amnezję

Poseł do PE i wiceprezes Solidarnej Polski Beata Kempa skomentowała słowa Donalda Tuska, który twierdzi, że polityka energetyczna jego rządu kierowała nas ku dywersyfikacji

Kempa oceniła, że ostatnie wystąpienia byłego premiera to „stara i już opatrzona metoda PR-owego zaistnienia”.

Myślę, że on sobie nie zdaje kompletnie sprawy z zagrożenia. A może jest to próba wybielania siebie, bo dobrze wie, że dzisiaj Polacy widzą więcej także dzięki publicystom, np. tygodnika „Sieci”. Jestem pod wrażeniem ostatniego artykułu, bo to jest pokazanie faktów, krok po kroku, step by step, jak te rzeczy miały miejsce — stwierdziła Beata Kempa.