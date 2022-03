Rosja może przygotować deepfake z twarzą Zełenskiego

Rosja może przygotować deepfake z twarzą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego; na nagraniu szef państwa rzekomo miałby ogłosić kapitulację - ostrzega w środę Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego. Apeluje, by nie wierzyć takim nagraniom

Wyobraźcie sobie, że widzicie w telewizji Wołodymyra Zełenskiego, który wydaje oświadczenie w sprawie kapitulacji. Widzicie go, słyszycie - a zatem to prawda. Ale to nie jest prawda. To technologia deepfake - pisze Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego.