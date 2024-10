Zwrot Zełenskiego. Winna jest Polska i Polacy!

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, Polska nie zestrzeliwuje rosyjskich rakiet nad Ukrainą, a tak zadeklarowała.

Według Zełenskiego, Polacy zadeklarowali gotowość do zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy, co de facto oznaczałoby czynne włączenie się do wojny ukraińsko-rosyjskiej.

Polacy zadeklarowali, że są gotowi zestrzeliwać [rosyjskie rakiety], jeśli wesprze ich NATO, twierdzi prezydent Ukrainy na udostępnionym nagraniu, które omawia portal onet.pl.

Zełenski poinformował również, że Polska nie przekazała Ukrainie pozostałych myśliwców MiG-29, które posiada.

Dziś zainteresowanie Polski naszymi zdolnościami obronnymi nieco osłabło. Polska prawdopodobnie przekazała nam już tyle, ile mogła. Jednak część sprzętu pozostaje w Polsce - stwierdził Zełenski.

Wygląda na to, że po fali pomocy, którą Polska zaoferowała Ukrainie, pojawiły się jedynie pretensje o to, że Polska nie zaangażowała się bezpośrednio w działania wojenne.

A co robią Polacy? Zestrzeliwują? Nie, powiedział z wyrzutem Wołodymyr Zełenski.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

Na podstawie onet.pl, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukraińcy zaczynają omijać Polskę: co z rynkiem pracy?

Niemcy stracą na rządach Trumpa 180 mld euro

Rosja zajmie ten kraj? „Wylądowały bombowce”

»» Mateusz Morawiecki na antenie telewizji wPolsce24 o budżetowej dziurze Tuska, która szybko rośnie – oglądaj tutaj: