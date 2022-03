Apel premiera: Zniszczmy machinę wojenną Putina!

Władimir Putin, Rosjanie mordują niewinnych ludzi, zniszczmy tę jego machinę wojenną, która pozwala mu mordować niewinnych ludzi - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to cel podstawowy jego wtorkowych i środowych rozmów w Londynie, Oslo oraz Wiedniu.

„Putin, Rosjanie mordują niewinnych ludzi. Zniszczmy tę jego machinę wojenną, która pozwala mu mordować niewinnych ludzi. To jest nasz podstawowy cel” - oświadczył szef polskiego rządu przed wylotem do Londynu na spotkanie z premierem Borisem Johnsonem i przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej.

Szef rządu zaznaczył, że jest jeszcze jeden cel jego wtorkowej wizyty w Londynie, wieczornej w Oslo i środowej w Wiedniu. „To jest także cel, o który sami nasi sojusznicy pytają, a mianowicie w jaki sposób mogą nam pomóc w tym wielkim dziele przyjmowania uchodźców. Bo dziś ratujemy również życie kobiet, dzieci, ratujemy od bomb” - powiedział.

W tym kontekście zwrócił uwagę na tragedię w piekarni w Makarowie na Ukrainie, gdzie - jak mówił - „13 osób zginęło od ataku bombowego, bestialskiego ataku bombowego Rosji”.

„Wiemy co dzieje się na ulicach ukraińskich miast” - dodał. Jak zaznaczył, „my ratując to życie, dzisiaj organizujemy tę pomoc, aranżujemy tę pomoc, i wiele krajów Europy, świata, dzwoni do mnie, do pana prezydenta (Andrzeja Dudy), dzwonią do naszych dyplomatów, (i pytają) w jaki sposób mogą pomóc. I my z tej pomocy również skorzystamy tak, żeby to nie budżet państwa polskiego był przede wszystkim obciążony tą pomocą” - podkreślił.

Jednocześnie podziękował Polakom zaangażowanym w pomoc Ukrainie. „Ale dziękuję wszystkim Polakom, którzy tak szczodrze otwierają swoje serca dla pomocy dla uchodźców z Ukrainy” - oświadczył Morawiecki.

W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w ramach wizyty premiera Morawieckiego w Londynie przewidziano: spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, spotkanie premierów państw V4 z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona oraz spotkanie dwustronne premiera Morawieckiego z premierem Johnsonem.

Szef polskiego rządu po zakończeniu wizyty w Londynie uda się do Oslo na spotkanie z premierem Norwegii.

PAP/ as/