Wojna na Ukrainie uderza w branżę motoryzacyjną

Producenci samochodów szczególnie dotkliwie odczuwają skutki kryzysu. Wojna w Ukrainie załamie łańcuchy dostaw - ocenia w środę Reuters. Główną przyczyną są zatory na trasie Azja-Europa. Wojna w Ukrainie wpływa na transport morski, kolejowy i lotniczy.

„Konflikt w Ukrainie prowadzi do coraz większych niedoborów kluczowych komponentów” - wskazał Reuters. Agencja przypomniała, że już wcześniej łańcuchy dostaw były nadwyrężone z powodu pandemii koronowirusa. „Nowe utrudnienia stanowią kolejne zagrożenie dla ożywienia gospodarczego w Europie, potencjalnie przedłużając istniejące wąskie gardła, które w niektórych sektorach miały zniknąć dopiero w przyszłym roku” - podkreślono.

„Producenci samochodów osobowych Porsche, Volkswagen, BMW oraz producent ciężarówek MAN już ograniczyli produkcję z powodu braku dostaw z regionu objętego kryzysu” - poinformował Reuters. Do końca tego tygodnia Porsche zawiesiło produkcję modelu Taycan. Jednym z elementów niezbędnych do produkcji samochodów są wiązki kablowe - problemy z dostawami uniemożliwiają montowniom pracę.

Pracę „z powodów problemów logistycznych” czasowo zawiesił również Michelin.

„Wojna w Ukrainie oddziałuje na transport morski, kolejowy i lotniczy. Poziom zapasów jest już niski, a producenci nadal odczuwają skutki niedoboru chipów i gwałtownie rosnących cen energii” - stwierdził Reuters. Agnecja przypomniała o rosnących cenach metali wykorzystywanych do produkcji samochodów - niklu, aluminium i palladu.

Reuters w swojej analizie zwrócił uwagę na kwestię kierowców TIR - ów, którzy wracają do Ukrainy, by walczyć z Rosjanami. „Według BGL (Federalne Zrzeszenie Niemieckich Przewoźników Drogowych, Logistyki i Utylizacji), co najmniej 7 proc. kierowców ciężarówek w Niemczech pochodzi z Ukrainy. Szef stowarzyszenia Dirk Engelhardt powiedział, że wielu z nich prawdopodobnie wróciło do domu, aby przyłączyć się do walki z Rosją”.