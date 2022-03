POLREGIO o przewozach uchodźców: zorganizowaliśmy pomoc natychmiastowo

Tak naprawdę w ciągu kilku godzin po wybuchu wojny w Ukrainie podjęliśmy decyzję o bezpłatnym przewozie uchodźców. A w ciągu następnych 24 godzin uruchamialiśmy już specjalne pociągi. Samo rozpoczęcie tych działań to była potężna operacja logistyczna, a jej kontynuowanie w obliczu nasilenia potrzeb jest kolejnym wielkim wyzwaniem – mówi Artur Martyniuk, prezes i dyrektor generalny POLREGIO.

Specjalne pociągi dla uchodźców oraz darmowe przejazdy we wszystkich pociągach POLREGIO na terenie całego kraju – to najważniejsze formy pomocy, jaką największy przewoźnik pasażerski niesie uchodźcom z Ukrainy.

W ostatnich dniach stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest organizacja pomocy humanitarnej dla osób uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. Tych, którym już pomogliśmy, można liczyć w tysiącach. Praktycznie z dnia na dzień wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy dla uchodźców. Duża część przewozów spada na nasze barki, bo jesteśmy największym przewoźnikiem – podkreśla Artur Martyniuk.

Równoległe działania

POLREGIO uruchomiło od 28 lutego już ponad 300 pociągów, w tym 1/3 to pociągi specjalne na potrzeby transportu uchodźców ze wschodniej granicy. Pociągi specjalne POLREGIO kursują codziennie w województwach lubelskim, małopolskim i na Podkarpaciu. Pasażerowie docierają zarówno do największych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice, ale również do mniejszych - Lublina, Opola Kielc.

To są równoległe działania. Oprócz dotychczas realizowanych, regularnych przewozów, które świadczymy w każdym województwie w kraju, otworzyliśmy drugi front pasażerski do przewozu uchodźców. Do dzisiaj przewieźliśmy ponad 40 tys. osób. Chciałbym podkreślić ogromny wysiłek naszych pracowników, drużyn, maszynistów, których poświęcenie jest godne wyróżnienia. To przede wszystkim dzięki nim udaje nam się sprawnie zarządzać w tej niezwykle dramatycznej sytuacji – mówi Artur Martyniuk, prezes POLREGIO.

W całym kraju w pociągach POLREGIO kursujących regularnie uchodźcy są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Pociągi POLREGIO w miarę możliwości w uzgodnieniu z urzędami marszałkowskimi zaopatrzone są w paczki żywnościowe, wodę oraz książeczki dla dzieci. Podróżnym z Ukrainy rozdawane są ulotki w języku polskim, ukraińskim i angielskim z niezbędnymi informacjami.

W miarę możliwości zapewniamy uchodźcom pakiety żywnościowo – higieniczne. Zmienia się bowiem obraz uchodźcy. Na początku byli to ludzie dobrze przygotowani, z bagażami, a teraz są to osoby, które uciekają przed wojną w popłochu, praktycznie z ulicy, z jedną reklamówką w ręku. Wiele z nich ma nadzieję, że szybko wrócą na Ukrainę i dlatego niechętnie jadą dalej. Przede wszystkim są to matki z dziećmi – dodaje Artur Martyniuk.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim powstał punkt medyczny na dworcu w Lublinie, a lubelski Zakład POLREGIO udostępnił dla medyków zaplecze socjalne na dworcu. Przy peronie I w Lublinie stanęła karetka wyposażona w sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy osobom, które tego mogą wymagać. Na dworcu znajduje się również kontener, gdzie zespół lekarzy i pielęgniarek Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie będzie całodobowo udzielać niezbędnego wsparcia.

Złożona logistyka

Odpowiednią rezerwę taborową wraz z załogami zabezpieczyły regionalne zakłady POLREGIO z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, opolskiego, łódzkiego oraz warmińsko-mazurskiego. Składy te są uruchamiane na zamówienie Marszałków Województw jako organizatorów transportu, jak również za pośrednictwem Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Na prośbę organizatorów samorządowych musieliśmy się szybko przeorganizować i pewne rezerwy taborowe w poszczególnych województwach skierowaliśmy na granicę. Każde województwo to odrębna umowa, która ma swoją pracę planową. Ale - jak się okazało - województwa przy wschodniej granicy zostały mocno obciążone i inne regiony musiały tam właśnie przekazać swoje rezerwy. To ogromna praca organizacyjna. Jednak nasze podstawowe usługi pozostały niezakłócone. Pomimo olbrzymiej liczby uchodźców dajemy radę – mówi Artur Martyniuk.

Rada Ministrów planuje przyjąć do końca marca projekt ustawy, która m.in. zwolni z opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej tych przewoźników, którzy uruchomią pociągi przeznaczone do przewozu uchodźców z Ukrainy. Proponuje się również zwolnienie z opłat za dostęp do kolejowej infrastruktury oraz wypłatę rekompensat dla przewoźników kolejowych, którzy nie pobierali opłat za bilety wydawane uchodźcom.

Wojna to wyzwania – głównie logistyczne, ale też finansowe. W tej chwili koszty, związane z uruchomieniem dodatkowych pociągów rozliczamy w ramach obowiązujących umów z marszałkami województw. Dlatego to bardzo istotne, że jest opracowany projekt specustawy, który również obejmie kwestie finansowe – podkreśla Artur Martyniuk.

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej, z 26 proc. udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1500 pociągów zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 70 mln pasażerów. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. i jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie.

Uchodźcy na dworcu w Przemyślu wsiadają do pociągu POLREGIO

Nareszcie bezpieczni

Skład POLREGIO

Fot. Materiały prasowe