Większość Niemców za embargiem na rosyjski gaz i ropę (Sondaż)

Ambasadorowie państw UE nie porozumieli się w środę w Brukseli w sprawie projektu konkluzji szczytu UE w Paryżu. Polska, kraje bałtyckie, Słowacja i Czechy chcą, by znalazły się w nich wezwania do dalszych sankcji wobec Rosji i pozytywny sygnał dla członkostwa Ukrainy w UE. Niemcy jednak to blokują – informują PAP źródła unijne