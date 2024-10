Gorączka wydobycia ropy i gazu w... Patagonii

Nowy, probiznesowy rząd i obawy o podaż ropy z Bliskiego Wschodu przyczyniły się do nasilenia odwiertów i gwałtownego wzrostu wydobycia węglowodorów z formacji łupkowej Vaca Muerta w północnej części argentyńskiej Patagonii – podała agencja Reutera.

Prowadzonym w rekordowym tempie odwiertom towarzyszy budowa gazociągów, którymi paliwo ma płynąć do stolicy kraju, Buenos Aires, a nawet dalej, gdy zaczną pracować zakłady produkcji LNG - podkreśla Reuters.

Rząd libertariańskiego prezydenta Javiera Mileia promuje eksport ropy i gazu, starając się pozyskać zagraniczne waluty i wyprowadzić kraj z głębokiego kryzysu finansowego. Ogłosił też szereg zachęt, by przyciągnąć wielkie inwestycje, między innymi w branży energetycznej.

Vaca Muerta, po hiszpańsku „Martwa Krowa”, to formacja geologiczna o powierzchni zbliżonej do rozmiarów Belgii. Znajdują się tam drugie na świecie złoża gazu łupkowego i czwarte ropy z łupków. Daleko jeszcze jednak do wykorzystania tego potencjału.

W miasteczku Anelo, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu było tylko kilka domów, teraz stoją hotele, restauracje, a nawet kasyno dla przybywających tłumnie pracowników sektora wydobywczego – relacjonuje Reuters.

Formacje skalna na krawędzi Andów i pampy w Argentynie to obszary bogate w surowce naturalne / autor: Pixabay

Vaca Muerta jak Zatoka Perska?

“Boom już tu jest. Dawniej nic tu nie było, zupełnie nic” – powiedziała 70-letnia mieszkanka miasta Monica Paredes.

„Wzrost jest tak zawrotny, że infrastruktura nie nadąża za rosnącą liczbą ludności” – podkreślił były argentyński sekretarz ds. zasobów węglowodorów Jose Luis Sureda.

Władze oceniają, że Vaca Muerta może dostarczać 2 mln baryłek ropy dziennie, prawie pięć razy więcej niż wynosi obecnie wydobycie ropy z łupków w Argentynie. Coraz więcej osób wierzy, że dzięki potencjałowi Vaca Muerta kraj ten może się stać ważnym podmiotem na światowym rynku paliw.

By tak się stało, potrzebne są jednak wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę, w tym terminale eksportu gazu, urządzenia i siłę roboczą - podkreślają eksperci.

