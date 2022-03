Piękne cele z nowym finansowaniem

Polskie firmy uzyskały nowy dostęp do finansowania inwestycji. Środki na ten cel w wysokości 132 mln euro pochodzą z pożyczki udzielonej Pekao Leasing przez Europejski Bank Inwestycyjny

Współpraca EBI i Pekao Leasing trwa od 2005 roku. Kolejna – już ósma - umowa kredytowa pozwoli na finansowanie przedsięwzięć małych i średnich przedsiębiorstw, spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających do 3 tys. pracowników i podmiotów sektora publicznego w Polsce. Zabezpieczeniem finansowania i warunkiem jej uruchomienia jest umowa gwarancji pomiędzy EBI a Bankiem Pekao S.A.

Dla Grupy Banku Pekao ważna jest ta wieloletnia współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gdyż umożliwia finansowanie leasingiem inwestycji przeznaczonych na rozwój czy modernizację firm. Dlatego cieszy nas fakt, że dzięki nowej umowie między Pekao Leasing i EBI, wspartej gwarancją naszego banku, po raz kolejny zaoferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom korzystne warunki finansowania. Dla osób prowadzących biznesy, to ogromne wsparcie, ale także sygnał, że o nich pamiętamy i tworzymy produkty przez nich oczekiwane – powiedział Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Uzyskane finansowanie może być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój.

Całkowity koszt pojedynczego przedsięwzięcia nie może być większy niż 25 mln euro, przy czym wsparcie EBI może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji - do kwoty 12,5 mln euro.

Istotnym elementem podpisanej umowy jest przeznaczenie znaczącej części środków na finansowanie poprawy efektywności energetycznej. Doskonale wpisuje się to w strategię ESG realizowaną przez Grupę Pekao – dodatkowo podkreślił Leszek Skiba.

Co najmniej 20 proc. przyznanej pożyczki zostanie przeznaczone na inwestycje wspierające ochronę klimatu i zrównoważony rozwój środowiska, m.in. na zakup pojazdów niskoemisyjnych. Te działania przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także zbliżają nas do osiągnięcia celu określonego w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu do 2040 r.

Kolejnym ważnym celem, na jaki zostanie przeznaczone 20 proc. kwoty finansowania, są działania promujące równość płci oraz rozwój przedsiębiorczości kobiet. Ten obszar działania to jeden z priorytetów Banku Pekao, w którym około 70 proc. pracowników stanowią kobiety.