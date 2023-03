Nowa ambasadorka Totalizatora Sportowego. Olimpijka i rekordzistka świata

Do grona ambasadorów Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, dołączyła Aleksandra Mirosław – olimpijka i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na czas, w tym m.in.: dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Świata i dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy. Pod marką LOTTO wystąpi już 12 marca na Mistrzostwach Polski w Lublinie

Totalizator Sportowy nie zwalnia tempa we wspieraniu polskiego sportu i rozszerza działalność na rzecz kolejnych sportowców. Ambasadorką firmy została Aleksandra Mirosław, utytułowana zawodniczka i reprezentantka Polski we wspinaczce sportowej na czas.

Szybkość, emocje i dynamizm tej konkurencji, a przede wszystkim wielkie sukcesy Pani Aleksandry Mirosław sprawiły, że wspinaczka sportowa na dobre zagościła wśród dyscyplin wspieranych przez Totalizator Sportowy. Jesteśmy pewni potencjału zarówno tej wspaniałej zawodniczki, jak i całej wspinaczki sportowej, w której Polska może stać się potęgą. Pani Aleksandro – niech żółte barwy i kule LOTTO przyniosą Pani szczęście na wszystkich nadchodzących zawodach! – skomentował Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

Aleksandra Mirosław specjalizuje się we wspinaczce sportowej na czas. Do tej pory dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo Świata w tej konkurencji (Innsbruck 2018 i Hachiōji 2019, a w 2014 r. brąz) oraz Mistrzostwo Europy (Edynburg 2019, Monachium 2022 i wicemistrzostwo w 2013 r. w Chamonix). W 2021 r. w Tokio zajęła 4. miejsce w finale olimpijskich zawodów w kombinacji we wspinaczce sportowej a we wspinaczce na czas pobiła rekord świata osiągając 6,84 s. Po igrzyskach poprawiła go jeszcze dwukrotnie: na Mistrzostwach Świata w Seulu, gdzie uzyskała wynik 6,64 s., a potem podczas zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City z czasem 6,53 s. W najbliższą niedzielę w Lublinie zawalczy o Mistrzostwo Polski.

Wsparcie partnera jest niezbędne, abym mogła dalej się rozwijać i móc spokojnie przygotowywać się do kolejnych zawodów. Współpraca z Totalizatorem Sportowym to dla mnie prawdziwa „szóstka” w Lotto i początek wspaniałej przygody, która – mam nadzieję – przyniesie nam kumulację emocji, radości i sukcesów. Od teraz Wygrywamy Razem! – powiedziała Aleksandra Mirosław.

