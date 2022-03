ONZ: Z powodu wojny Ukrainę opuściło ponad 3,5 mln osób

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę opuściło ten kraj ponad 3,5 mln osób - poinformowało we wtorek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Ponad 2 mln z nich trafiło do Polski.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy przybywają też do Rumunii (prawie 550 tys. osób), Mołdawii (prawie 370 tys. osób), na Węgry (prawie 320 tys. osób) i na Słowację (ponad 250 tys. osób). Ok. 250 tys. osób uciekło również do Rosji, a trochę ponad 4 tys. - na Białoruś.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Według szacunków ONZ kraj opuścić może nawet 5 mln osób.

