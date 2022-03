Prezydent: musimy uwolnić się od dominacji Rosji

Musimy uwolnić się od dominacji Rosji w zakresie dostaw ropy naftowej i gazu - powiedział we wtorek w Sofii prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem. To jest dzisiaj także wielkie zadanie dla całej Unii Europejskiej - podkreślił

Prezydent Duda poinformował na konferencji prasowej, że rozmawiał z prezydentem Bułgarii również o tym, jak zabezpieczyć energetycznie nasze kraje. „Musimy się uwolnić od dominacji Rosji w zakresie dostaw ropy naftowej, musimy się uwolnić od dominacji rosyjskiej w zakresie dostaw gazu” - powiedział.

Dodał, że „Rosja teraz pokazuje co, to znaczy rosyjski terror, ale w przeszłości pokazywała co, to znaczy szantaż energetyczny”.

Musimy stworzyć pełną dywersyfikację tak, aby każdy z naszych krajów miał wybór, czy chcemy kupować od Rosji, czy chcemy kupować od innych dostawców. Tak, żebyśmy w każdej chwili mogli to zrealizować w sposób dowolny, w zależności od interesów naszego kraju w danym momencie, od jego bezpieczeństwa - mówił prezydent.

Podkreślił, że to rzecz ważna na przyszłość. „I musimy to realizować, zarówno jako partnerzy, tutaj w naszej części Europy, jak i państwa członkowskie Unii Europejskiej. To jest dzisiaj także wielkie zadanie dla całej Unii Europejskiej” - powiedział Duda.

PAP/KG